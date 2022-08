Feyenoord sluit miljoenendeal en heeft Igor Paixão definitief binnen

Woensdag, 17 augustus 2022 om 17:01 • Guy Habets

Igor Paixão mag zichzelf officieel speler van Feyenoord noemen. De Braziliaanse aanvaller (22) kwam zonder problemen door de medische keuring in De Kuip en zette daarna zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Feyenoord betaalt naar verluidt een vaste transfersom van zes miljoen euro aan de Braziliaanse laagvlieger Coritiba, een bedrag dat door bonussen nog eens met drie miljoen euro kan oplopen. Het zou daarbij gaan om tachtig procent van de transferrechten.

Met Paixão heeft trainer Arne Slot zijn gewenste versterking in de voorhoede definitief binnen. De 1,68 meter lange rechtspoot, die het liefst als linksbuiten speelt, werd opgeleid bij Coritiba en kwam in het kalenderjaar 2020 op huurbasis bij Londrina op een lager niveau uit. Paixão is de mogelijke opvolger van Luis Sinisterra, die eerder deze zomer de overstap maakte richting Leeds United. De aanwinst maakt mogelijk op 21 augustus zijn eerste speelminuten voor Feyenoord, dat die dag op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen brak Paixão definitief door in het eerste elftal van Coritiba, aangezien hij in achttien wedstrijden tot vier doelpunten en vier assists op het hoogste niveau kwam. De Braziliaanse competitie is op dit moment in volle gang en Paixão speelde de afgelopen maanden vrijwel alle wedstrijden volledig mee bij Coritiba, dat momenteel vijftiende staat in de Série A. Zijn fitheid is dus geen probleem, al zal Feyenoord net als bij de transfers van Santiago Giménez en Marcos López geduldig moeten wachten op een werkvergunning voor Paixão.

De jonge Paixão is alweer de elfde aanwinst van Slot voor dit seizoen. Feyenoord voegde in een eerder stadium Giménez, López, Quinten Timber, Javairô Dilrosun, Sebastian Szymanski, Mats Wieffer, Danilo, Mohamed Taabouni, Oussama Idrissi en Jacob Rasmussen toe aan de selectie.