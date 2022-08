Feyenoord mag hopen op spoedig groen licht rond Dávid Hancko

Woensdag, 17 augustus 2022 om 17:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:21

Feyenoord en Sparta Praag zijn in gesprek over de bonussen en betalingsvoorwaarden die horen bij de mogelijke transfer van Dávid Hancko naar de Rotterdammers. Dat meldt Santi Aouna van Foot Mercato. Een definitief akkoord lijkt dus slechts nog een kwestie van tijd.

De 24-jarige verdediger moet de opvolger worden van Marcos Senesi bij Feyenoord. De Rotterdammers vingen het vertrek van de Argentijn naar Bournemouth al op door Jacob Rasmussen te huren van Fiorentina, maar zien in Hancko de eerste keus naast Gernot Trauner in het centrum van de defensie. De verdediger moet de dertiende aanwinst van de zomer worden.

Feyenoord en Sparta Praag lijken elkaar nu dus gevonden te hebben wat betreft de definitieve transfersom, al is nog onduidelijk hoeveel de Rotterdammers gaan betalen voor de Tsjech. Eerder werd een bod van zes miljoen euro afgewezen. Hancko speelde in de afgelopen drie seizoenen 102 officiële wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij twintig keer wist te scoren en elf assists gaf.

De verdediger kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Hij begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte Hancko de overstap naar de Serie A. De Tsjech speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In zijn thuisland beviel de linksbenige verdediger zo goed dat hij definitief werd overgenomen.