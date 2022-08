Marcelo (34) is blij met ‘nieuw leven’ en neigt naar definitief stoppen

Woensdag, 17 augustus 2022 om 16:28 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:35

Marcelo heeft nog altijd geen definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst. De 34-jarige linksback twijfelt volgens Marca tussen aanbiedingen uit onder meer Qatar en de Verenigde Staten of zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hangen. Volgens de Spaanse sportkrant neigt Marcelo meer naar het laatste, nu hij bouwt aan een 'nieuw leven' als ondernemer.

De Braziliaan heeft twee voetbalclubs in bezit en kan zich daar na zijn actieve carrière als voetballer volledig op gaan richten. De ex-speler van Real Madrid is eigenaar van Azuriz uit Brazilië en van CD Mafra uit de tweede divisie van Portugal. Marcelo kocht de laatstgenoemde club eind vorig jaar en legde daarmee de basis voor zijn leven na het voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De linksback nam de ploeg uit zijn thuisland in 2017 al over en is sindsdien bezig om zich voor te bereiden op zijn pensioen. Marcelo ziet in het Portugese CD Mafra de ideale brug tussen de Braziliaanse en Europese markt. ''Veel clubs die op het tweede niveau van een Europese competitie spelen, hebben moeilijkheden op de Braziliaanse markt. Dat Mafra en Azuriz van dezelfde groep deel uitmaken, zorgt voor een perfecte link'', zo gaf hij eind vorig jaar aan tegen TNT Sport.

''Ik heb altijd een duidelijk visie gehad hoe ik mijn merk als atleet kan uitbouwen en het kopen van clubs was een goede investering. Het is in 2017 begonnen met de koop van Azuriz, de eerste club waar ik deel uitmaakte van het bestuur. Vanaf het begin moest Azuriz een referentiekader worden op het gebied van het trainen en opleiden van voetballers.'' Marca meldt daarnaast dat de deur bij Real Madrid altijd open staat voor de ex-aanvoerder.

Marcelo speelde tussen 2007 en 2022 maar liefst 546 wedstrijden voor Los Blancos en won daar onder meer vijf Champions Leagues, zes landstitels en vier keer de Wereldbeker voor clubteams. Een terugkeer naar Real Madrid als ambassadeur of vertegenwoordiger is daarom ook nog een mogelijkheid voor Marcelo na zijn carrière.