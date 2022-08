Strand Larsen is nog steeds kwaad en haalt weer uit naar Groningen

Woensdag, 17 augustus 2022 om 15:22 • Guy Habets

Jørgen Strand Larsen heeft nogmaals uitgehaald naar FC Groningen. Afgelopen weekend zei hij na de met 6-1 verloren competitiewedstrijd bij Ajax al dat hij graag wilde vertrekken bij de Trots van het Noorden en dat de spits graag meer respect van de club zou willen voelen. In Noorse media ging Strand Larsen nog een paar stappen verder.

Groningen kreeg in de afgelopen weken diverse torenhoge biedingen binnen op hun spits. Zowel Middlesbrough als Salernitana wilde tien miljoen euro aftikken om Strand Larsen over te kunnen nemen, maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus was onvermurwbaar. Dat is voor de aanvaller zelf niet te begrijpen. "Dit is dus hoe Groningen omgaat met zijn spelers", steekt hij van wal tegenover het Noorse televisiestation TV2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Strand Larsen zegt zelfs mentaal last te hebben van de situatie. "Ik ben altijd vermoeid op trainingen en ik ben ook geestelijk vermoeid als ik thuiskom. Dat ben ik niet gewend en ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik krijg hulp van een mental coach, want het levert veel stress op en er zijn veel dingen waar ik over moet praten met andere mensen. Gelukkig gaat het nu alweer wat beter met me."

Fledderus is volgens de Noorse spits onredelijk en hij begrijpt dan ook niet dat bedragen van tien miljoen euro niet genoeg zijn. "Ik vind dat ik die stap verdiend heb. De bedragen zijn zo ongelofelijk hoog, dat ze geaccepteerd moeten worden. Dat vind ik, maar zij vinden dat ik moet blijven. Ik heb nu het gevoel dat ik er alleen voor sta en dat maakt het lastig." Tegenover het Dagblad van het Noorden reageert Fledderus kort. "Ik ben duidelijk geweest."