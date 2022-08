Erik ten Hag meldt zich bij Chelsea en heeft de beste papieren

Christian Pulisic staat volgens The Athletic in de belangstelling van Manchester United. De 23-jarige Amerikaan moet op huurbasis overkomen van Chelsea. De aanvaller is gefrustreerd over zijn rol als wisselspeler bij The Blues en wil minuten maken met het oog op het WK in Qatar van deze winter. Manchester United ervaart concurrentie van Newcastle United, Juventus en Atlético Madrid in de strijd om de aanvaller. Pulisic zelf heeft een voorkeur voor de ploeg van Erik ten Hag.

De vleugelspits speelde verdeeld over twee invalbeurten pas 31 minuten in de Premier League dit seizoen. Chelsea is op de hoogte van de frustraties van Pulisic over zijn gebrek aan speelminuten en is daarom bereid om de aanvaller te verhuren. Of de Londenaren een tijdelijk vertrek naar Manchester United zien zitten is niet bekend. Beide clubs willen dit seizoen in de top vier eindigen, wat genoeg is voor Champions League-voetbal.

Ten Hag ziet in Pulisic een geschikte optie om meer keuzes te hebben in zijn aanval. De Amerikaan kan op beide flanken en op 10 uit de voeten en dat spreekt de ex-trainer van Ajax aan. Met Cristiano Ronaldo die wil vertrekken en Marcus Rashford en Jadon Sancho die kwakkelen met hun vorm zou de komst van Pulisic wel eens uitkomst kunnen bieden voor The Red Devils. Daarnaast hoopt Manchester United deze zomer ook nog een spits, keeper en middenvelder aan de selectie toe te voegen.

Ondanks het vertrek van Timo Werner naar RB Leipzig en Romelu Lukaku naar Internazionale lijkt Pulisic dit seizoen weinig kans op een basisplaats te maken. De aanvaller verruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2019 voor 64 miljoen euro in voor Chelsea en speelde sindsdien 117 wedstrijden voor de Engelsen waarin hij 25 keer scoorde en negentien assists gaf. De aanvoerder van het nationale team van Amerika heeft nog een contract tot medio 2024 op Stamford Bridge.