Fiorentina heeft topaankoop en vier basisspelers niet nodig tegen Twente

Woensdag, 17 augustus 2022 om 14:22 • Guy Habets

Fiorentina lijkt de thuiswedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen FC Twente niet heel serieus te nemen. Trainer Vincenzo Italiano wilde er niet te diep op ingaan, maar volgens la Gazzetta dello Sport spaart hij maar liefst vijf basiskrachten. Eén daarvan is Luka Jovic, de ster van la Viola, die afgelopen weekend nog tot scoren kwam in de Serie A.

In de uitgebreide voorbeschouwing van de roze sportkrant valt te lezen dat Fiorentina het treffen met Twente ook op halve kracht denkt aan te kunnen gaan. Maar liefst vijf spelers die afgelopen weekend nog met 3-2 van Cremonese wonnen, zullen tegen de Tukkers niet aan de aftrap staan. Eén van hen is dus Jovic, die deze zomer van Real Madrid overgenomen werd. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Arthur Cabral.

Op de persconferentie wilde Italiano echter niet spreken van een makkelijke opgave. Hij liet niets los over de opstelling, maar kwam wel met mooie woorden voor Twente. "Dit is de lastigste tegenstander die we konden krijgen. Twente heeft al een tijdje niet meer verloren, speelt goed georganiseerd en heeft goede spelers. We zullen heel voorzichtig moeten zijn, want ik heb alle wedstrijden van dit seizoen van ze gezien. Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap spelen er en ze zijn goed in balbezit."

Naast de trainer, die druk bezig was met het prijzen van Twente, schoof Sofyan Amrabat aan. Hij speelde in Nederland voor FC Utrecht en Feyenoord en kijkt uit naar de ontmoeting, vooral die van volgende week in de Grolsch Veste. "Voor mij wordt dat speciaal, omdat ik in Nederland geboren ben en me daar dus wil laten zien. Het is echter belangrijk voor ons allemaal, omdat we graag aan een Europees avontuur willen beginnen."