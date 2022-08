Gary Lineker haalt hard uit naar Joan Laporta om situatie Frenkie de Jong

Woensdag, 17 augustus 2022 om 14:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:29

De situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona is zorgelijk. De middenvelder ligt nog altijd in de clinch met het bestuur over zijn salarisvermindering en de Spanjaarden zien hem dan ook liever vandaag dan morgen vertrekken bij de club. Gary Lineker, die tijdens zijn carrière ook voor de Catalanen uitkwam, haalt in The Times uit naar president Joan Laporta over de manier waarop hij met De Jong omgaat.

De 25-jarige middenvelder wordt door Barcelona behandeld als ‘een stuk vlees’, zo stelt de Engelsman. ''Josep Bartomeu liet de club in een gevaarlijke positie achter. Ze hadden ook de keuze kunnen maken om nauwkeurig en voorzichtig te werk te gaan en langzaam weer geld te gaan verdienen.'' Die keuze had als consequentie gehad dat de sportieve prestaties tegen konden gaan vallen. ''Dan hadden ze moeten hopen dat de fans nog steeds op kwamen dagen. Ze kiezen nu een andere weg, dat zal de fans plezieren, maar het kan imploderen'', gaat Lineker verder.

Dat lijkt nu aan de gang met De Jong die, ondanks dat Barcelona deze zomer al ruim 150 miljoen euro uitgaf aan versterkingen, nog altijd wacht op achterstallig salaris. Ook vraagt Barça de 44-voudig international om zijn inkomen te verlagen. De Spanjaarden zien hem het liefst vertrekken naar Manchester United of Chelsea, al ziet De Jong daar zelf weinig in. ''Ik leef met hem mee, want Barcelona behandelt hem als een stuk vlees in deze situatie'', zegt de Engelsman, die eraan toevoegt dat De Jong zelf niets te verwijten valt aan de omstandigheden.

''Het is een getalenteerde speler en het is belangrijk dat hij niet naar een club gaat waar hij niet naartoe wilt. Hij moet sterk blijven, want hij heeft de kaarten in handen. Hoe moeilijk het ook is. Het is heel jammer dat het er zo aan toe gaat'', sluit Lineker af. De Jong heeft eerder deze week volgens De Telegraaf de deadline voor een contractvoorstel van Manchester United laten verlopen. De middenvelder wil ondanks de situatie nog altijd in Camp Nou blijven. De Jong, die ook gevolgd wordt door Chelsea, heeft nog een contract tot medio 2026 in Spanje.