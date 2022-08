AZ wijst torenhoge bedragen voor Karlsson af en grijpt naast oude bekende

Woensdag, 17 augustus 2022 om 13:33 • Guy Habets • Laatste update: 15:06

AZ is niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Jesper Karlsson. Afgelopen weekend meldde technisch directeur Max Huiberts al dat de Zweed te horen heeft gekregen dat hij geen uitgaande transfer mag maken en dat blijkt ook wel uit de aanbiedingen die AZ heeft afgeslagen. Volgens De Telegraaf hadden de Alkmaarders veel geld aan Karlsson kunnen verdienen.

In de afgelopen weken meldden Bournemouth en Celta de Vigo zich in het AFAS Stadion. Beide clubs hadden vijftien miljoen euro over voor Karlsson, die zichzelf ook Zweeds international mag noemen. AZ veegde die aanbiedingen echter resoluut van tafel en is niet van plan om na het vertrek van steunpilaren als Owen Wijndal en Fredrik Midtsjø er nog één te laten gaan. Dat betekent dat Karlsson voorlopig gewoon in Alkmaar zal blijven voetballen, of hij dat nou zelf wil of niet.

Tegelijkertijd gaan er ook geruchten over een aanstaand vertrek van zowel Tijjani Reijnders als Vangelis Pavlidis. Reijnders zou begeerd worden door FC Twente, zo klinkt het rond de Grolsch Veste, en de club kan in actie komen als Ramiz Zerrouki verkocht wordt aan Feyenoord. Club Brugge trekt ondertussen volgens Griekse media aan Pavlidis en zou tijdens de wedstrijd tussen AZ en Dundee United (7-0) van afgelopen week zelfs op de tribune hebben gezeten.

Huiberts zoekt tenslotte wel nog steeds naar een nieuwe doelman. Peter Vindahl, die vorige zomer nog naar Alkmaar gehaald werd, voldoet niet en werd de afgelopen weken al onder de lat vervangen door Hobie Verhulst. Dat deed laatstgenoemde naar behoren, maar toch houdt AZ ogen en oren open voor buitenkansjes. Zo was Sergio Padt serieus in beeld, maar die mocht niet weg van Ludogorets. De Bulgaars kampioen ziet in de goalie de eerste keuze voor de komende jaren, hoewel Padt het afgelopen seizoen niet vaak in actie kwam.