De Nederlandse tiener die bij Juventus in de voetsporen van De Ligt wil treden

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar het zeventienjarige talent Dean Huijsen, die in de zomer van 2021 de overstap maakte van Málaga naar Juventus, waar hij in de voetsporen van Matthijs de Ligt wil treden.

Nederland Onder 17 kwam in de finale van het EK in juni tekort tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk, maar in Israël dienden zich wel enkele grote talenten voor de toekomst aan. Misschien wel de meest opvallende speler bij Oranje was verdediger Huijsen, die in de nabije toekomst de stap naar de hoofdmacht van Juventus hoopt te maken. Kort voor zijn zeventiende verjaardag, begin april, werd Huijsen door trainer Massimiliano Allegri opgeroepen om mee te trainen met het eerste elftal van Juve. De verdediger, die tijdens zijn eerste seizoen in Turijn al indruk maakte met de Onder 17 van de club, kreeg destijds de kans om te leren van een speler die hij bewondert en met wie hij regelmatig wordt vergeleken: Matthijs de Ligt.

Beide zijn lange, blondharige Nederlandse centrumverdedigers, die hun verdedigende kwaliteiten combineren met een indrukwekkende kalmte aan de bal, vandaar dat de vergelijking snel is gemaakt. Juve doet er echter alles aan om de verwachtingen rondom zijn pupil in dit vroege stadium te temperen. Huijsen is van nature rechtsbenig, maar raakt zelden in paniek als hij gedwongen wordt zijn zwakkere linkerbeen te gebruiken en met zijn 1,95 meter heeft hij de fysieke eigenschappen om te domineren tijdens wedstrijden in zijn leeftijdscategorie.

“Dean Huijsen is een zeer veelzijdige speler”, zei Mischa Visser, bondscoach van Nederland Onder 17 tegenover TuttoJuve. “En ondanks dat hij een centrale verdediger is, laat hij zich ook gelden in aanvallend opzicht. Defensief is hij in staat om op het juiste moment goed positie te kiezen en dankzij zijn lengte wint hij veel duels. Zijn kalmte maakt indruk op me, hij lijkt helemaal niet nerveus te zijn. Hij kan zich goed concentreren op wat hij op het veld moet doen, hij wordt niet beïnvloed door het tempo van de wedstrijd of de druk vanaf de tribunes.” Zoals Visser al zei, onderscheidt Huijsen zich misschien wel van andere topverdedigers door zijn zich ook in aanvallend opzicht te laten gelden, of hij nu indribbelt van achteruit of wanneer hij een kans krijgt om op goal te schieten.

Hij was tijdens zijn eerste seizoen bij Juve goed voor zeven doelpunten in negentien duels en vond deze zomer ook twee keer het net op het EK Onder 17 in Israël. Huijsen is een strafschopspecialist en zijn vermogen om vanaf elf meter raak schieten, vertekend zijn indrukwekkende cijfers ietwat. Desalniettemin heeft hij ook laten zien dat hij gevaarlijk kan zijn in open spel. Het maken van goals als verdediger is niks nieuws voor Huijsen. Hij maakte vorige zomer de overstap naar Juve van Málaga, waar hij topscorer was bij de Onder 17. Je zou zelfs kunnen zeggen dat scoren hem in het bloed zit, aangezien zijn vader Donny een korte professionele carrière heeft gehad nadat hij in de jeugdopleiding van Ajax de aanvalspartner van Patrick Kluivert was.

De familie Huijsen verhuisde naar Marbella toen Dean vijf jaar oud was, en hij kwam al snel terecht bij de lokale club Costa Unida CF, voordat hij vijf jaar later werd aangetrokken door Málaga. Hij speelde regelmatig in hogere leeftijdscategorieën en werd al snel gezien als een groeibriljant van de jeugdopleiding van Malaga. Op vijftienjarige leeftijd mocht hij als beloning voor zijn razendsnelle ontwikkeling meetrainen met het eerste elftal.

Toen de deadline van zomerse transferwindow in 2021 naderde, leken enkele Europese grootmachten, waaronder Real Madrid, Sevilla en ten minste één Premier League-club, interesse te hebben in Huijsen. Het was echter Juventus dat er onder leiding van hun scout Matteo Tognozzi, in slaagde om de jongeling ervan te overtuigen naar Italië te verhuizen. Er werd voor hem plan uitgestippeld dat hem niet te veel druk op zou leggen, noch zijn geduld op de proef zou stellen. De eerste tekenen zien er in ieder geval goed uit. Allegri liet eind vorig seizoen weten onder de indruk te zijn van wat hij van Huijsen zag tijdens trainingsdagen naast Leonardo Bonucci en De Ligt, en de verwachting is dat hij dit seizoen vaker soortgelijke kansen gaat krijgen.

Huijsen beschikt nog over een contract tot medio 2024 bij Juve, dat hem al een contractverlenging heeft aangeboden. Volgens Marca wordt het tienertalent nog steeds op de voet gevolgd door verschillende Europese topclubs, waarbij met name Bayern München enorm geïnteresseerd zou zijn. Wie weet wordt hij in München ooit nog eens herenigd met zijn idool Matthijs De Ligt, die eerder deze zomer Turijn achter zich liet voor een transfer naar der Rekordmeister. “Ik wil slagen bij Juve en je weet nooit wat de toekomst brengt”, zegt Huijsen tegenover Marca. Maar het is wel zo dat De Ligt mijn rolmodel als centrumverdediger is. Hij verdedigt heel scherp en is sterk aan de bal. Ik zou graag ooit samen met hem in de nationale ploeg spelen.”