Gary Neville is het zat en rekent af met de acties van Cristiano Ronaldo

Woensdag, 17 augustus 2022 om 12:52 • Guy Habets • Laatste update: 13:19

Gary Neville heeft op Twitter hard uitgehaald naar Cristiano Ronaldo. De boodschap van de Portugees, die eerder op woensdag liet weten dat hij over twee weken in een interview duidelijk zal maken wat er allemaal speelt rond zijn persoon, is slecht aangekomen bij de analist en voormalig ploeggenoot van Ronaldo bij Manchester United.

Ronaldo vestigde eerder vandaag de aandacht op zich door in een reactie op Instagram te stellen dat mensen niet weten wat er rondom zijn persoon speelt. "Ze zullen de waarheid weten als ik over enkele weken een interview geef”, zo luidt de reactie van Ronaldo op een post van ‘cr7.o_lendario’. “De media vertellen leugens. Ik heb een notitieboekje en in de laatste paar maanden zijn er honderd berichten over mij verschenen, waar er slechts vijf van juist waren. Stel je eens voor hoe dat is.”

Dat schiet bij Neville in het verkeerde keelgat. De voormalig verdediger, die bij United nog samenspeelde met Ronaldo, komt met een heldere boodschap voor zijn ex-ploeggenoot. "Waarom moet de grootste speler aller tijden (naar mijn mening) twee weken wachten totdat hij de fans van Manchester United de waarheid vertelt?", vraagt de analist van Sky Sports zich af. "Sta op en laat je nu horen! De club verkeert in crisis en heeft nu leiders nodig die de koers bepalen."

Neville stelde eerder al dat de Portugese ster zelf verantwoordelijk is voor alle berichten rondom zijn persoon. Ook zei hij toen dat het gedrag, de negativiteit, het missen van een deel van de voorbereiding en zijn vertrekwens niet in het voordeel van Ronaldo spreken. Nu is het volgens de Engelse analist dan ook aan Ronaldo om de onzekerheid te stoppen. "Hij is de enige persoon die deze situatie aan kan pakken en er wat aan kan veranderen!", zo sluit hij zijn statement af.

Why does the greatest player of all time (in my opinion) have to wait two weeks to tell Manchester United fans the truth? Stand up now and speak. The club is in crisis and it needs leaders to lead. He’s the only one who can grab this situation by the scruff of the neck!