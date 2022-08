Unibet: odd van 2.23 voor een goal van Pavlidis tegen Gil Vicente

Woensdag, 17 augustus 2022 om 12:00 • Laatste update: 12:23

Donderdagavond speelt AZ het heenduel van de laatste play-off voor de Conference League met Gil Vicente. De Alkmaarders krijgen om 21.00 uur bezoek van de Portugese middenmoter. Lukt het de ploeg van Pascal Jansen opnieuw om veel doelpunten te maken in een Europese thuiswedstrijd? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de wedstrijd van AZ tegen Gil Vicente.

Waar AZ het liet afweten in het uitduel bij Dundee United (0-1 verlies), was de return in Alkmaar een groot voetbalfeest. AZ wist in de thuiswedstrijd met maar liefst 7-0 te winnen van de Schotten. Middenvelder Tijjani Reijnders was de grote uitblinker en maakte twee doelpunten. Ook Vangelis Pavlidis kon twee treffers noteren. AZ heeft een goede vorm te pakken en wist de eerste duels in de Eredivisie af te sluiten met overwinningen tegen Go Ahead Eagles (2-0) en Sparta Rotterdam (3-2).

De tegenstander van AZ speelde dit seizoen twee Europese duels minder tot dusver. Gil Vicente mocht instromen in de derde voorronde, waarin het een tweeluik speelde tegen Riga FC uit Letland. Uit kwamen de Portugezen al vroeg op achterstand, waarna er in de tweede helft een 1-1 gelijkspel uitgesleept werd. In het thuisduel had Gil Vicente beduidend minder moeite met Riga, en werd er met 4-0 gewonnen.

Bij AZ is Pavlidis tot nu toe de Europese topscorer met drie goals in vier duels. In de Eredivisie wist de Griekse goaltjesdief ook al twee keer te scoren. Gil Vicente moest het in het tweeluik tegen Riga met name hebben van Fran Navarro, die tijdens de thuiswedstrijd in Portugal twee keer scoorde. De 24-jarige Spanjaard, die werd opgeleid bij Valencia, maakte vorige seizoen zestien doelpunten in de Liga Portugal.

