Darwin Núñez gaat publiekelijk door het stof na rode kaart tegen Crystal Palace

Woensdag, 17 augustus 2022 om 12:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:15

Darwin Núñez heeft zich verontschuldigd voor de rode kaart die hij maandagavond kreeg tegen Crystal Palace (1-1). De 23-jarige spits van Liverpool liet zich provoceren door de duwende Joachim Andersen en moest vervolgens van het veld. Liverpool kwam met tien spelers op gelijke hoogte, maar de zo gewenste winnende treffer bleef uit in de slotfase.

Núñez beseft dat hij Liverpool tijdens tegen Palace heeft benadeeld en biedt publiekelijk zijn excuses aan. “Ik ben me bewust van de lelijke houding die ik had', schrijft de Uruguayaans international op Twitter. "Ik ben hier om te leren van mijn fouten en het zal niet meer gebeuren. Excuses aan Liverpool. Ik kom terug."

EXPULSADO DARWIN NÚÑEZ ?? pic.twitter.com/RwdpXMW7P2 — Fede Torres (@torresfede0) August 15, 2022

Door de rode kaart mist Núñez de komende drie Premier League-duels van Liverpool. Naast de kraker met Manchester United, moet de topaankoop van Jürgen Klopp ook de wedstrijden met Bournemouth en Newcastle United aan zich voorbij laten gaan. Virgil van Dijk tikte zijn ploeggenoot al op de vingers. “Hij moet zich absoluut beheersen", zei de Oranje-international tegenover The Liverpool Echo. “Hij moet weten dat deze dingen kunnen gebeuren, vooral in de Premier League. Hij was duidelijk teleurgesteld en waarschijnlijk ook in zichzelf. Maar het is een leermoment en we zullen hem altijd steunen. Hij weet dat het niet meer mag gebeuren en hopelijk gebeurt het ook niet meer.”

Klopp gaf na afloop van het gelijkspel met Palace ook toe dat Núñez in de fout was gegaan. "Darwin weet dat hij zijn teamgenoten heeft laten zitten", zei de manager van Liverpool tegen de BBC. "Ik heb het teruggezien en het is een duidelijke rode kaart. Ik zal zeker met hem over zijn actie praten, want hij heeft een fout gemaakt." Klopp besefte dat Núñez werd geprovoceerd, maar stelde dat dit niets uit mag maken. "Darwin moet weten dat centrale verdedigers van de tegenpartij hem zullen uitdagen. Andersen kreeg wat hij wilde."