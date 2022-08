Ongeloof bij FC Den Bosch om woorden Sneijder: ‘Klopt niks van’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 11:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:16

Van het gerucht dat Wesley Sneijder opnieuw benaderd zou zijn door FC Den Bosch ‘klopt niks’, aldus woordvoerder Ester Bal. De recordinternational van Oranje beweerde afgelopen dinsdagavond in de studio van RTL 7 dat hij weer was benaderd door de Keuken Kampioen Divisie-club maar in Den Bosch weten zij van niks.

“Wij weten er niets van dat Sneijder door ons benaderd zou zijn. In elk geval is dat niet gebeurd door iemand die namens de club spreekt. Er zijn door officiële clubvertegenwoordigers geen avances gemaakt richting Sneijder”, zo benadrukte Bal. “Er klopt niks van.”

De geruchten over een rol van Sneijder bij FC Den Bosch staken zo’n anderhalf jaar geleden de kop op. Samen met een sponsor van de eerstedivisionist, ondernemer Ebert Dollevoet, zou hij de club 'vooruit willen helpen'. Ook werd Sneijder al eens op de tribune in De Vliert gesignaleerd en VI speculeerde zelfs over een overname van de club door de twee. Het Brabants Dagblad meldde destijds dat Sneijder en Dollevoet de club voor een symbolisch bedrag van één euro wilden overnemen, mits de club schuldenvrij zou zijn. Tot op heden kwam het daar echter niet van.

Sneijder deed de geruchten zelf opnieuw oplaaien door afgelopen dinsdagavond te melden dat hij een aantal weken geleden opnieuw was benaderd door de club. "Ik ben benieuwd waarmee ze komen", aldus de oud-middenvelder. "Ik heb gezegd: 'Kom maar met iets en dan zien we het wel. Leuk'." Door de duidelijke reactie van Bal namens FC Den Bosch lijkt een samenwerking er niet in te zitten.