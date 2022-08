Papierwerk is in orde: Schuurs reist af naar Torino om transfer te beklinken

Woensdag, 17 augustus 2022 om 10:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:06

Perr Schuurs staat op het punt om een vierjarige verbintenis bij Torino te tekenen. De 22-jarige verdediger werd woensdagochtend gespot op Schiphol en Voetbal International bevestigt dat de mandekker later op de dag naar Italië afreist om de transfer te beklinken. De Telegraaf meldt eveneens dat het papierwerk rond de deal inmiddels in orde is.

Schuurs heeft van Ajax toestemming gekregen om in Turijn een medische keuring te ondergaan. Volgens de eerdergenoemde media ontvangen de Amsterdammers voor Schuurs naar verluidt 9,5 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot dertien miljoen. Ajax heeft bij Torino bovendien een doorverkooppercentage bedongen.

Voor Ajax is het vertrek van Schuurs, die eerste stand-in was voor Jurriën Timber en Daley Blind, lucratief te noemen. De Amsterdammers betaalden voor hem in 2018 inclusief bonussen drie miljoen euro aan Fortuna Sittard, waar Schuurs al op zijn zeventiende in de basis stond. In de hoofdstad gold Schuurs al lange tijd als een grote belofte, maar wist hij zich nooit vast in de basis te spelen.

Ajax ziet in Ahmetcan Kaplan de ideale opvolger van Perr Schuurs, zo schreef De Telegraaf vorige week dinsdag. De regerend landskampioen scout Kaplan al een tijdje en intensiveerde die scouting sinds april van dit jaar. De jeugdinternational van Turkije heeft op hoofdlijnen zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax over een vijfjarig contract.

De onderhandelingen met Trabzonspor zouden op dit moment in volle gang zijn en uiteindelijk zal de transfersom, zo verwachtte De Telegraaf, ongeveer tien miljoen euro gaan bedragen. Volgens de ochtendkrant waren ook Paris Saint-Germain en Arsenal zeer geïnteresseerd in Kaplan, maar ziet de Turkse verdediger Ajax als een ideale springplak naar de Europese top.