Hedwiges Maduro heeft twijfels over mentaliteit: ‘Dit is geen Ajax-speler’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 09:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:06

Hedwiges Maduro denkt niet dat Ajax-keeper Jay Gorter over de juiste mentaliteit beschikt. De oud-Ajacied ziet in hem geen optie om het Amsterdamse doel te verdedigen, zo liet hij optekenen bij Voetbalpraat. Na zijn slechte prestaties in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal, verloor Gorter zijn plek aan Remko Pasveer. Volgens Maduro gaat een toekomst bij Ajax moeilijk worden voor de 22-jarige doelman. “Dit is geen Ajax-speler.”

Gorter stond bij Ajax onder de lat in de met 3-5 verloren wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Daarin was hij debet aan enkele van de tegengoals en dus verving Pasveer hem in de eerstvolgende wedstrijd, in de Eredivisie, tegen FC Groningen. Opmerkelijk, vond Maduro. “Ik hoop dat voor de Johan Cruijff Schaal al bekend was wie de eerste keeper zou worden. Als dat Gorter was en hij maakt een blunder in de Johan Cruijff Schaal, dan had ik hem laten staan in de volgende wedstrijd. Ik heb het gevoel dat ze gewoon gekozen hadden voor Pasveer.”

De reactie van Gorter na de verloren wedstrijd tegen PSV zegt volgens Maduro veel. “Toen ik hem die fout zag maken in de Johan Cruijff Schaal en na afloop er mentaal helemaal doorheen zag zitten, dacht ik: dit is geen Ajax-speler. Iedereen weet dat hij die fout heeft gemaakt, maar je hoopt gewoon dat hij er staat, het accepteert en zegt: ‘Sorry boys, ik heb die fout gemaakt’. Als je er hier al zo verslagen bij zit en je moet nog een heel seizoen spelen, dan denk ik: dat gaat moeilijk worden.”

Wat het perspectief is voor Gorter is nog niet helemaal duidelijk. Met een fitte Pasveer en Maarten Stekelenburg, die zijn contract afgelopen zomer verlengde, lijkt zijn toekomstbeeld in de hoofdstad niet heel rooskleurig. Transfermarktexpert Fabrizo Romano meldde maandag dat de jonge doelman Ajax tijdens de zomerse transferwindow mogelijk nog gaat verlaten. Gorter houdt mogelijke opties om elders meer aan speeltijd te komen nauwlettend in de gaten. Of het om een tijdelijk of definitief vertrek zou gaan, is nog niet bekend, maar club en speler gaan volgens Romano deze week met elkaar in gesprek.

Maduro had het slimmer gevonden als Ajax de keeper vorig seizoen al elders minuten had laten maken. “Ik had hem liever direct bij een Eredivisie-club minuten zien maken. Toen hij naar Ajax ging, had ik voor AZ gekozen. AZ zocht toen een nieuwe keeper. Veel wedstrijden in de Eredivisie keepen en dan kun je altijd nog een grote stap maken. Nu wist je van tevoren dat hij bij Jong Ajax moest beginnen.” De analist is benieuwd wat de volgende stap in Gorters carrière zal zijn. "Hij wil denk ik niet meer de wedstrijden spelen in Jong Ajax." Gorter heeft in Amsterdam nog een contract tot en met 30 juni 2025.