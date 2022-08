Van Nistelrooij: ‘Hij was heel teleurgesteld, dit kan af en toe gebeuren’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 09:41 • Jordi Tomasowa

Ruud van Nistelrooij kan leven met het 2-2 gelijkspel tegen Rangers FC. De trainer van PSV spreekt van een ‘fair result’ en weigerde kritiek te uiten op zijn blunderende doelman Walter Benítez. “Hij is een fantastische keeper en dit kan af en toe gebeuren", aldus Van Nistelrooij.

PSV verschafte zich met de remise op Ibrox uiteindelijk een prima uitgangspositie voor de return in Eindhoven. De ploeg van Van Nistelrooij kwam voor rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Ibrahim Sangaré, waarna Antonio Colak de stand gelijk trok. In de zeventigste minuut ging Benítez bij een vrije trap van Tom Lawrence gigantisch de fout in. Gelukkig voor PSV kon Armando Obispo acht minuten later de stand alsnog gelijk trekken.

Van Nistelrooij weigerde na afloop om zijn doelman Benítez publiekelijk af te vallen. “Ik zag de bal erin gaan en dacht misschien redt hij hem nog, maar de assistent liep al terug. Dan weet je hoe laat het is”, zo werd de trainer van PSV geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “Ik vond de reactie van het team goed, dat hoog druk bleef zetten. Walter was heel teleurgesteld. Iedereen vangt hem daarna op en respecteert hem, dat is het mooie aan dit team. Walter is een fantastische keeper en dit kan af en toe gebeuren.”

Van Nistelrooij eist van zijn ploeg dat er meer druk op de tegenstander gezet moet worden en er beter met balbezit om moet worden gegaan. De 46-jarige oefenmeester deelde ook een compliment uit aan de Schotse tegenstander. “We hebben ook bij vlagen een Rangers gezien dat goed speelde, verzorgd voor de dag kwam en ons problemen gaf. Richting de eindfase werden ook zij gevaarlijk.” Al met al is Van Nistelrooij tevreden met het 2-2 gelijkspel op Ibrox. “Vanaf nu wordt het helemaal een finale, waarin we gelukkig volgende week thuis spelen. We kunnen ons niet rijk rekenen.”