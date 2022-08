‘PSV ondanks gegrabbel Benítez dicht bij het bereiken van het voetbalwalhalla’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 09:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:50

Met een 2-2 op Ibrox tegen Rangers staat PSV op het randje van de Champions League. In een boeiende wedstrijd kwamen de Eindhovenaren op voorsprong, maar door een grove fout van keeper Walter Benítez leek het een vervelende avond te worden. Een rake kopbal van Armando Obispo maakte de blunder ongedaan. Over of zijn goal PSV juist een goede uitgangspositie heeft verschaft of dat zij de dubbele confrontatie in Glasgow al hadden moeten beslissen, zijn niet alle kranten het eens. Maar met een thuiswedstrijd om het af te maken lijkt PSV de beste papieren te hebben om voor het eerst sinds het seizoen 2018/19 weer deel te nemen aan het miljoenenbal.

"Aan elkaar gewaagd", zo luidt de kop van De Telegraaf. De ochtendkrant spreekt van ‘bepaald geen hoogstaande wedstrijd’, die Rangers en PSV het publiek voorschotelden. Toch toonde PSV veerkracht, leverde het 2-2 gelijkspel perspectief op en dwongen de Eindhovenaren een goede uitgangspositie af om 'het voetbalwalhalla van de Champions League te bereiken’, zo schrijft Jeroen Kapteijns in de ochtendkrant. Toch wordt dit geen makkelijke opgave. "Vorige week zat de ploeg van Ruud van Nistelrooij in een vergelijkbare situatie tegen AS Monaco en toen werd kwalificatie voor de play-off slechts met de grootst mogelijke moeite bewerkstelligd door de Eindhovenaren. De sterke fase van PSV werd ruw doorbroken door de ketser van Benítez, in wie PSV zwaar heeft geïnvesteerd nadat Joël Drommel vorig seizoen niet voldeed en zijn plek kwijtraakte”, aldus Kapteijns. Maar door een rake kopbal van Obispo uit een corner, kan PSV zichzelf volgende week in eigen huis de drempel van de Champions League beslechten.

‘Klus thuis afmaken’, zo kopt het Algemeen Dagblad. De bezoekers ‘staken niet in beste vorm’, in voetbaltempel Ibrox dat door de krant als ‘fascinerend, extatisch en opzwepend’ wordt omschreven. PSV beleefde en overleefde de openingsfase en kwam toch wel verrassend op 0-1. André Ramalho, die volgens het AD een bal te makkelijk inleverde, werd gezien als hoofdschuldige bij de gelijkmaker. Een Eindhovense voorsprong hing vervolgens in de lucht, maar de goal viel aan de andere kant. “Walter Benítez blunderde bij een stuiterbal opzichtig en leek de schlemiel van de wedstrijd te worden.” De kopgoal van Obispo bewees eens te meer ‘hoe gevaarlijk de ploeg door de lucht kan zijn’. De krant hoopt dat de toeschouwers volgende week in het Philips Stadion hun ploeg ‘kunnen dragen’ zoals de Schotse supporters dat in Glasgow deden.

NRC vindt dat PSV zichzelf tekort doet in Glasgow. Ondanks ‘gegrabbel van doelman Benítez’, is de club dicht bij de groepsfase van de Champions League. De krant vond Rangers technisch minder dan Monaco, maar de Schotse ploeg compenseerde dat met vechtlust. Maar ook PSV toonde veerkracht en liet zich niet van de wijs brengen. "De Eindhovenaren bleven vlot combineren en maakten een kwartier voor tijd de verdiende gelijkmaker En zo ligt de Champions League binnen handbereik voor PSV", aldus de krant.

Trouw dacht dat het zou gaan stormen in het volgepakte en sfeervolle Ibrox Park, maar het bleek ‘niet meer dan een flauw briesje’. De finalist van de Europa League van vorig seizoen is volgens de krant ‘zeker geen wonderploeg’. Of PSV zich weet te kwalificeren voor de Champions League is de krant onzeker: “PSV verliet uiteindelijk met een remise het veld, in de wetenschap dat het een grotere stap naar de Champions League had kunnen zetten.”