Manchester United is wanhopig voor Casemiro en wil ook João Félix

Woensdag, 17 augustus 2022 om 08:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:27

Manchester United is naarstig op zoek naar nieuwe aanwinsten en zet nu in op de komst van João Félix. Volgens Marca hebben verschillende directieleden van United dinsdagavond een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de 22-jarige aanvaller. De Spaanse krant meldde dinsdag al dat de Engelsen ook Real Madrid-middenvelder Casemiro als mogelijke versterking beschouwen. Nu Frenkie de Jong en Adrien Rabiot niet langer haalbaar lijken, richt United zijn vizier op de middenvelder van Real Madrid.

Erik ten Hag hoopt voor 1 september nog altijd een aanvaller en twee middenvelders op Old Trafford te verwelkomen. Als aanvallende versterkingen werden the Red Devils in een week tijd in verband gebracht met Álvaro Morata, Pierre-Emerick Aubameyang, maar ook met Raúl de Tomás en Matheus Cunha. Marca weet te melden dat afgezanten van United nu een ontmoeting hebben gehad met de entourage van Félix, zowel in het Wanda Metropolitano als in een centraal hotel in Madrid. De Engelsen hebben bovendien hun interesse kenbaar gemaakt aan Atlético, dat echter geenszins van plan lijkt om de Portugees international te verkopen.

United zet hoog in en Casemiro moet volgens Marca na Christian Eriksen de volgende speler zijn die de middenlinie van the Mancunians komt versterken. The Telegraph bevestigt de interesse en weet dat United een bod van zestig miljoen euro voorbereidt op de dertigjarige middenvelder. Casemiro is bij Real echter nog altijd een bepalende speler voor trainer Carlo Ancelotti en bovendien beschikt hij over een contract tot medio 2025. Ten Hag aasde lange tijd op de komst van De Jong, maar de complexiteit rond deze transfer heeft ertoe geleid dat United op zoek is gegaan naar alternatieven, waardoor Casemiro momenteel als groot transferdoelwit wordt beschouwd.

Adrien Rabiot

United is er tijdens de zomerse transferwindow amper in geslaagd om daadkracht te tonen. Adrien Rabiot leek lange tijd op weg naar Old Trafford, daar United volgens Engelse media al een akkoord bereikt had met Juventus over een transfersom voor de Fransman. De poging om Rabiot te contracteren is echter van de baan, zo meldt onder meer The Athletic en de BBC. Naar verluidt vormden zijn extreme salariseisen het struikelblok, het verschil tussen wat Rabiot wil en wat United bereid is te betalen is te groot. United wilde Rabiot een van de grootverdieners binnen de selectie maken.