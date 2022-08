Ronaldo komt met cryptische post op Instagram en belooft boekje open te doen

Woensdag, 17 augustus 2022 om 07:15 • Laatste update: 08:53

Cristiano Ronaldo heeft na wekenlange speculaties eindelijk van zich laten horen. In een reactie op Instagram gaat hij in op de aanhoudende geruchten over zijn toekomst op Old Trafford. De Portugese steraanvaller maakt de media uit voor leugenaars en belooft alles te onthullen over zijn situatie bij Manchester United. “Ze zullen de waarheid weten als ik over enkele weken een interview geef”, aldus Ronaldo.

Ronaldo's uitbarsting komt op het moment dat de 37-jarige aanvaller United nog steeds kan verlaten, daar de zomerse transferwindow in Engeland op 1 september sluit. The Red Devils kenden een rampzalige start van het seizoen met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) en er zijn zorgen dat de selectie negatief beïnvloed is door Ronaldo's wens om te vertrekken.

Met een cryptische reactie op een post op Instagram gaat Ronaldo nu in op de recente speculaties. “Ze zullen de waarheid weten als ik over enkele weken een interview geef”, zo luidt de reactie van Ronaldo op een post van ‘cr7.o_lendario’. “De media vertellen leugens. Ik heb een notitieboekje en in de laatste paar maanden zijn er honderd berichten over mij verschenen, waar er slechts vijf van juist waren. Stel je eens voor hoe dat is.”

Verschillende media uit Engeland beweerden dat Ronaldo Old Trafford deze maand al zou mogen verlaten, maar alleen als hij een club kan vinden die hem wil kopen. Dat blijkt op dit moment nog niet aan de orde, want volgens The Telegraph heeft United ‘nog geen enkel bod’ ontvangen voor zijn steraanvaller. United maakt zich desondanks steeds meer zorgen dat Ronaldo een breuk wil forceren en op een verscheuring van het laatste jaar van zijn contract aast, zodat hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

The Telegraph schreef dat the Mancunians ervan overtuigd zijn dat dit niet zal gebeuren, terwijl manager Erik ten Hag naar verluidt ook nog steeds wil proberen Ronaldo te behouden, vanwege zijn scorend vermogen. Maar volgens de kwaliteitskrant heerst er wel ‘ontsteltenis’ over Ronaldo’s gedrag sinds hij laat in de voorbereiding bij de selectie van United aansloot vanwege persoonlijke redenen. De club heeft zich erbij neergelegd dat ze misschien beter af zijn zonder de onrust die de aanwezigheid van Ronaldo veroorzaakt, nu United de slechte seizoensstart achter zich wil laten.