VZ 5: Scherpen is terug in Nederland; Man United meldt zich bij Real Madrid

Woensdag, 17 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:13

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Kjell Scherpen maakt verrassende rentree in de Eredivisie

Kjell Scherpen is de nieuwe doelman van Vitesse. Dat heeft de Arnhemse club dinsdag wereldkundig gemaakt. De Emmenaar wordt voor een seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, waar hij dit seizoen niet op veel speelminuten hoefde te rekenen. Die kan hij in GelreDome wel gaan maken.

PSV komt met de schrik vrij na gigantische zeperd Benítez

PSV is er dinsdagavond in Glasgow met een 2-2 tegen Rangers alsnog in geslaagd om een prima uitgangspositie mee te nemen naar Eindhoven voor de return. De Eindhovenaren kwamen voor rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Ibrahim Sangaré, waarna Antonio Colak de stand gelijk trok. In de zeventigste minuut ging Walter Benítez bij een vrije trap van Tom Lawrence gigantisch de fout in. Gelukkig voor PSV kon Armando Obispo acht minuten later de stand alsnog gelijk trekken.

Erik ten Hag meldt zich met Man United bij Real Madrid

Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Casemiro. Dat meldt Marca dinsdagmiddag. Volgens de Spaanse krant hebben the Mancunians nog geen bod uitgebracht op de dertigjarige middenvelder van Real Madrid, die nog over een contract tot medio 2025 beschikt. Man United kende onder manager Erik ten Hag een rampzalige start van het nieuwe Premier League-seizoen en is hierdoor naarstig op zoek naar versterkingen.

Feyenoord blijft renoveren en haalt met Wellenreuther weer een nieuweling

Timon Wellenreuther wordt toegevoegd aan het keepersbestand van Feyenoord. De Duitse doelman wordt door Feyenoord gehuurd van RSC Anderlecht, dat hem vorig jaar ook al voor Willem II liet uitkomen. In Brussel hoeft Wellenreuther niet te rekenen op veel speeltijd en dus kan hij in Rotterdam-Zuid de concurrentiestrijd aangaan met Justin Bijlow. Feyenoord heeft naar verluidt ook een optie tot koop bedongen.

Sergio Ramos voorkomt verdere escalatie ruzie Neymar en Mbappé

Sergio Ramos heeft ervoor gezorgd dat de ruzie tussen Kylian Mbappé en Neymar niet is geëscaleerd. Dat meldt Le Parisien. Na afloop van het duel met Montpellier pakte de Spanjaard het voortouw om de gemoederen in de kleedkamer van Paris Saint-Germain te bedaren. De ex-aanvoerder van Real Madrid nam dat initiatief om de ruziënde Neymar en Kylian Mbappé met elkaar aan het praten te krijgen.

