Joey Veerman heeft opmerkelijk veel vertrouwen in return: ‘We gaan ze pakken’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 00:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 01:26

Joey Veerman kijkt met gemengde gevoelens terug op de heenwedstrijd tegen Rangers in de play-offs van de Champions League. Hij zag zijn ploeg via Ibrahim Sangaré op voorsprong komen, waarna Antonio Colak niet veel later voor de gelijkmaker zorgde. In de tweede helft kwamen de Schotten door een enorme fout van Walter Benítez op 2-1, maar een klein kwartier voor tijd kopte Armando Obispo de 2-2 eindstand op het bord. Volgens Veerman had er meer ingezeten voor de Eindhovenaren, vertelde hij voor de camera van RTL 7.

“Als je kijkt naar de kansen die we hebben gekregen, denk ik dat we hier misschien wel hadden moeten winnen”, begint Veerman zijn interview. “Dit doet wel pijn. We komen knullig met 2-1 achter, waarna Obispo met een mooie kopbal 2-2 maakt. We nemen wel een goed resultaat mee, maar toch krijg je het gevoel dat we het eerder hadden kunnen beslissen.”

Wesley Sneijder geniet van de bravoure van Joey Veerman: 'Het liefste vliegt hij vanavond terug en speelt hij morgen de return al'#UCL #RANPSV pic.twitter.com/vk1r8OwwrW — VTBL ? (@vtbl) August 16, 2022

PSV had het met name in de eerste helft lastig met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. In het tweede bedrijf had de ploeg uit Eindhoven de wedstrijd juist beter onder controle. Veerman: “In de eerste helft probeerden we ook al te voetballen, maar laten we zeggen dat het toen niet top ging. In de tweede helft waren de ruimtes tussen de voorste en achterste linie wat minder groot, waardoor André Ramalho sneller kon doorstappen rechts in die half-space. Volgens mij hadden we ze toen onder druk en wisten ze totaal niet meer wat ze moesten doen. Ik denk dat we daarop voort moeten borduren.”

Mede daardoor kijkt de 23-jarige middenvelder met vertrouwen vooruit naar de return, die volgende week woensdag om 21.00 uur op het programma staat in het Philips Stadion. “In de ploeg heerst nu het gevoel dat we ze gaan pakken. We hebben thuis tegen Monaco gezien hoe de sfeer in het stadion was. Vandaag was de sfeer ook heel mooi. Het doet gewoon een beetje pijn aan je oren als ze met z’n allen gaan schreeuwen. Dus het is wel mooi om mee te maken. Maar volgende week zorgen onze fans voor minimaal dezelfde hoeveelheid lawaai”, besluit hij.

De reactie van Wesley Sneijder

Wesley Sneijder vindt het opmerkelijk dat Veerman zoveel vertrouwen put uit de wedstrijd in Glasgow. "Hij is wel vrij overtuigd van 'we gaan ze volgende week pakken', maar ik weet niet waar dat op gebaseerd is", aldus de oud-middenvelder. "Een gelijkspel is een terechte uitslag. Ik houd er wel van hoor, de bluf: laat ze maar komen. Alleen waar het op gebaseerd is... Maar het is ook in de emotie, je komt net uit een wedstrijd. Spelers beleven het heel anders op het veld."