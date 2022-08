Scandinavische clubs zijn Turken en Kroaten te snel af in play-offs van CL

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

FK Bodø/Glimt en FC Kopenhagen hebben prima zaken gedaan in hun heenwedstrijden in de play-offs van de Champions League. Het Noorse Bodø/Glimt was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Dinamo Zagreb door een doelpunt van Amahl Pellegrino vlak voor rust, terwijl FC Kopenhagen met 2-1 Trabzonspor wist te verslaan. In de Deense hoofdstad tekenden Viktor Claesson, Lukas Lerager en Anastasios Bakasetas voor de treffers. De returns van beide duels staan volgende week woensdagavond op het programma, waarna de winnaars zich plaatsen voor de groepsfase van het miljoenenbal.

FK Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb 1-0

Het Noorse Bodø/Glimt stuntte vorig seizoen in de Conference League door de kwartfinales te halen, en mag nu als landskampioen van Noorwegen zelfs dromen van Champions League-voetbal. In het eigen Aspmyra Stadion ontving het dinsdagavond Kroatisch landskampioen Dinamo Zagreb. De Noren domineerden in de eerste helft en kwamen een kleine tien minuten voor rust op voorsprong, toen Pellegrino een voorzet van Joel Mvuka van dichtbij kon binnenkoppen. Twintig minuten voor tijd leek Dinamo Zagreb op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Bruno Petkovic werd afgekeurd wegens buitenspel. Bodø/Glimt kwam daarna niet meer in de problemen, waardoor het volgende week met een voorsprong afreist naar Kroatië.

2-0 Lukas Lerager! ??

Kopenhagen komt ijzersterk uit de kleedkamer en verdubbelt de voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #CPHTRA pic.twitter.com/a815hJXc3f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 16, 2022

FC Kopenhagen - Trabzonspor 2-1

Bij FC Kopenhagen was er een basisplaats voor rechtsback Kevin Diks, terwijl landgenoot Stefano Denswil bij Trabzonspor in het hart van de defensie aan de aftrap stond. De Denen kwamen al na negen minuten op voorsprong: Rasmus Valk vond in het strafschopgebied Claesson, waarna de linksbuiten de openingstreffer binnengleed. Ook in de tweede helft kende Kopenhagen een droomstart, toen Denis Vavro een corner doorkopte en Lerager bij de tweede paal klaarstond om de score te verdubbelen. Tien minuten voor tijd was Bakasetas met een van richting veranderd afstandsschot nog verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij voor de Turken.