‘Dele Alli kan Everton alweer verlaten en staat voor transfer naar Turkije’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 21:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:06

Het lijkt erop dat Dele Alli voor een vertrek naar het Besiktas staat. Volgens The Athletic wil de Turkse club de 26-jarige middenvelder overnemen van Everton, en laten the Toffees de keuze aan Alli zelf. Verschillende Turkse media melden zelfs dat er al een akkoord is tussen Everton en Besiktas. Het zou daarbij gaan om huur met een optie tot koop.

Alli werd in januari van dit jaar overgenomen van Tottenham Hotspur. Bij de club van trainer Frank Lampard tekende hij een contract tot medio 2024, maar erg succesvol werd zijn eerste half jaar niet. In de Premier League moest hij het vooral doen met invalbeurten; slechts één keer stond de 37-voudig Engels international (drie doelpunten) in de basis gedurende de tweede seizoenshelft van de competitie, terwijl hij tien keer het veld mocht betreden als invaller. Dit seizoen speelde Alli tot dusver beide competitieduels mee, maar ook daarin moest hij het met een invalbeurt doen. Scoren deed hij nog niet voor Everton.

Volgens The Athletic is Alli nu aan het nadenken over of hij de overstap naar Besiktas wil maken. De Turkse club, die met vier punten uit twee wedstrijden op een zesde plek in de Süper Lig staat, versterkte zich eerder deze zomer al met onder andere Wout Weghorst. De Nederlandse spits wordt gehuurd van Burnley, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. In beide Süper Lig-duels die Besiktas tot dusver speelde dit seizoen, deed Weghorst de volle negentig minuten mee.

Alli werd in 2015 door Tottenham Hotspur overgenomen van MK Dons. Bij the Spurs kwam hij in 269 officiële duels tot 67 doelpunten. Met name in zijn eerste seizoenen was hij onder coach Mauricio Pochettino een vaste kracht op het middenveld. Na diens ontslag aan het einde van 2019 moest Alli het steeds vaker doen met invalbeurten bij de Londense club. Dat lijkt ook invloed te hebben gehad op zijn interlandcarrière, want Alli heeft al sinds 2019 geen interland meer gespeeld.