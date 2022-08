Volendam volgt Braziliaanse trend met ‘potentie tot prachtig voetbalverhaal’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 21:00 • Wessel Antes • Laatste update: 21:20

Ook FC Volendam heeft de komende seizoenen een Braziliaan in de gelederen. De achttienjarige Diego Gustavo heeft dinsdagmiddag een contract getekend dat hem tot medio 2025 bij de club houdt, zo meldt Volendam via de officiële kanalen. Gustavo is een Braziliaanse middenvelder met Italiaanse roots die overkomt van Esporte Clube Laranja Mecânica, dat als profclub uitkomt in de tweede divisie van de Braziliaanse staat Paraná.

Gustavo sloot halverwege juli aan bij Volendam om te trainen met de selectie van Wim Jonk. De rechtspoot werd behoorlijk in het diepe gegooid, omdat hij pas net terug was van zijn vakantie. Toch wist Gustavo indruk te maken op Jonk en de rest van de technische staf, waardoor hij nu een meerjarig contract kon tekenen in Het Kras Stadion. “Ik heb voor deze club gekozen vanwege hun manier van voetballen en de durf om jonge spelers de kans te geven”, zo laat Gustavo weten via de clubwebsite.

???? ??????-?????????? ?? ????????????????, Diego! ?? 'Diego weerspiegelt heel mooi zijn dubbele nationaliteit: hij combineert het speelse uit Brazilië met de winnaarsmentaliteit uit Italië.'#VolVoorOranje — FC Volendam ?? (@fcvolendam) August 16, 2022

Technisch directeur Jasper van Leeuwen laat in de officiële aankondiging weten erg blij te zijn met de nieuwste aanwinst van Volendam. “Hij is een creatieve middenvelder gezegend met een bovengemiddelde techniek, een mooie trap, een goed spelinzicht en een flinke dosis gif. Diego leest het spel en is opvallend proactief, ook in de omschakeling. Dat maakt hem als middenvelder behoorlijk allround. Fysiek en motorisch moet Diego nog stappen zetten, zodat hij steeds langer kan leveren op een hogere intensiteit. Met dit contract krijgt Diego nu alle tijd om te wennen aan Nederland én Volendam, zowel op als buiten het veld."

Van Leeuwen denkt dat Gustavo op termijn een sensatie kan worden in de Eredivisie. “Als de dingen samen gaan vallen zoals wij verwachten, heeft hij de potentie om een prachtig voetbalverhaal te schrijven.” Gustavo is inmiddels alweer de achtste Braziliaan in de Eredivisie, terwijl Feyenoord op korte termijn ook Igor Paixão zal presenteren. De Rotterdammers namen eerder deze transferzomer al Danilo over van Ajax, terwijl PSV maar liefst vier Brazilianen in de selectie heeft (Mauro Júnior, Carlos Vinícius, André Ramalho en Sávio). Ajax en Fortuna Sittard leveren ook een bijdrage met Antony en Rodrigo Guth.