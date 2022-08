Van Nistelrooij voert tactische aanpassingen door voor CL-kraker op Ibrox

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 19:50 • Wessel Antes • Laatste update: 20:43

Ruud van Nistelrooij maakt enkele wijzigingen in zijn basisformatie voor het uitduel in de play-offs van de Champions League tegen Rangers. De trainer van PSV kiest voor het eerst deze Europese campagne voor André Ramalho en Érick Gutiérrez als starters. De wijzigingen gaan ten koste van Phillipp Mwene en Guus Til, die plaatsnemen op de bank. De wedstrijd begint om 21.00 uur in Glasgow.

Op doel staat de tot nu toe zeer betrouwbare Argentijnse sluitpost Walter Benítez, met Ramalho en Armando Obispo voor zich geformeerd als centraal duo. Op de rechterflank speelt Jordan Teze, wat ten koste gaat van Mwene die tot nu toe op die positie speelde in de Champions League. Wolves-huurling Ki-Jana Hoever werd door Van Nistelrooij helemaal niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie. Philipp Max mag de linkerflank weer verdedigen.



Op het middenveld gaat PSV dinsdag defensiever dan gewoonlijk de wedstrijd in, waardoor een plekje is ingeruimd voor Gutiérrez in plaats van Til of Xavi Simons. Afgelopen zaterdag stond Simons nog op 10 in de 2-5 gewonnen uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles, terwijl Til tot nu toe vaak mocht starten in de Champions League. Beide offensieve middenvelders zitten wel op de bank bij PSV. Voorin start Van Nistelrooij net als in de vorige Champions League-duels met Ismael Saibari, Luuk de Jong en Cody Gakpo.

Rangers-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft in zijn basisopstelling toch een plaatsje ingeruimd voor de 37-jarige Steven Davis, waar de vier jaar jongere Scott Arfield in de vermoedelijke opstelling nog werd verwacht. Verder kiest de Nederlandse leidsman op de linksbackpositie toch voor ervaring met Borna Barisic in plaats van Ridvan Yilmaz, die deze zomer werd overgenomen van Besiktas. Voorin is de klinische Alfredo Morelos nog niet fit genoeg voor negentig minuten, waardoor Antonio Colak in de punt begint. Colak laat tot dusver een goede indruk achter als de vervanger van de Colombiaan.

Opstelling Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Tillman; Lawrence, Çolak, Kent

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo