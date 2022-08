Naci Ünüvar mogelijk onderdeel van ruildeal

Callum Hudson-Odoi mag Chelsea op huurbasis verlaten. Onder andere Borussia Dortmund, Newcastle United, Leicester City en Southampton zouden geïnteresseerd zijn in de Engelse buitenspeler. (The Evening Standard)

Trabzonspor hoopt de creatieve middenvelder te betrekken in de transfer van de door Ajax begeerde centrale verdediger, al is het niet duidelijk of het om huur of koop zou gaan.