Chelsea wil doorpakken en is bereid om transferrecord Maguire te verbreken

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 19:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:28

Chelsea is bereid om van Wesley Fofana de duurste verdediger aller tijden te maken. Dat meldt The Guardian. The Blues deden eerder al twee pogingen om 21-jarige verdediger in te lijven. Leicester City blijft echter vasthouden aan een torenhoge vraagprijs: honderd miljoen euro.

Manchester United legde in de zomer van 2019 ruim 87 miljoen euro neer om Harry Maguire over te nemen van Leicester. Daarmee werd de inmiddels 29-jarige mandekker de duurste verdediger aller tijden. The Foxes kunnen op de korte termijn mogelijk een nog exorbitanter bedrag incasseren, want na twee afgeslagen biedingen op Fofana blijft Chelsea hopen op de komst van de Fransman. Thomas Tuchel, die Andreas Christensen en Antonio Rüdiger gratis zag vertrekken naar respectievelijk Barcelona en Real Madrid, wil deze zomer nog een centrumverdediger aantrekken en heeft Fofana aangewezen als een belangrijk doelwit.

Fofana blonk de afgelopen twee seizoenen uit sinds hij in het King Power Stadium arriveerde en heeft Leicester volgens Engelse media inmiddels verteld dat hij naar Chelsea wil vertrekken. Leicester wees al twee biedingen op zijn verdediger van de hand en wil Fofana eigenlijk niet kwijt, waardoor het vasthoudt aan de vraagprijs van honderd miljoen euro. Naar verluidt schrikt dit Chelsea niet af en willen de Londenaren met een derde bod doorpakken. Fofana staat nog tot medio 2027 onder contract in Leicester en moet na Marc Cucurella en Kalidou Koulibaly de derde defensieve aanwinst van Chelsea worden.

Leicester City nam Fofana in 2020 over van AS Saint-Étienne. Sindsdien speelde hij 52 duels (één doelpunt) voor de ploeg van trainer Brendan Rodgers. Afgelopen jaargang miste Fofana een groot deel van de duels van zijn ploeg door een kuitbeenbreuk, die hij opliep in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal. Toen de centrale verdediger in maart weer hersteld was van zijn blessure, stond hij grotendeels in de basis. Mocht Fofana inderdaad naar Chelsea vertrekken, dan raakt Leicester dus opnieuw een basiskracht kwijt, nadat doelman Kasper Schmeichel eerder al de overstap naar OGC Nice maakte.