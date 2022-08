Supporters van Rangers doen PSV-fans na: nachtrust Eindhovenaren verstoord

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 18:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:09

De selectie van PSV heeft dinsdagnacht mogelijk last gehad van vuurwerk. In het hotel waar de Eindhovenaren verblijven werden de spelers 'getrakteerd' op een vuurwerkshow van supporters van Rangers FC. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verblijft in de Schotse stad ter voorbereiding op het duel met Rangers van dinsdagavond in de play-offs van de Champions League.

Het vuurwerk werd rond 02.00 uur afgestoken bij het hotel van de Eindhovenaren. Het duel is voor beide ploegen financieel en sportief van enorm belang, waardoor supporters alles uit de kast halen om de nachtrust van de tegenstander te verstoren. De lokale politie heeft na navraag door The Sun bevestigd dat rond 02.15 uur de eerste telefoontjes over het vuurwerk binnenkwamen.

Rangers fans in Glasgow last night outside the hotel that PSV squad are located @PSV pic.twitter.com/Y0L0KdxLtc — Scottish Football Away Days (@days_scottish) August 16, 2022

Eerder maakten PSV-supporters zich schuldig aan hetzelfde vergrijp. In aanloop naar de vorige voorrondewedstrijd tegen AS Monaco werden spelers en staf van de bezoekers wakker gemaakt door vuurwerk bij het hotel in Eindhoven waar de Ligue 1-ploeg verbleef. Supportersgroep Young Ultras Eindhoven besloot toen om de nachtrust van de Monegasken te verstoren. AS Monaco heeft dit volgens de Franse krant Nice-Matin aangekaart bij de UEFA en waren 'verbijsterd' over het voorval.

Of er nog sancties volgen voor PSV is vooralsnog onduidelijk, omdat de club niet verantwoordelijk is voor baldadigheden in de binnenstad. Rond 04.00 uur op 9 augustus werd het nodige vuurwerk afgestoken vlakbij het hotel van AS Monaco. "04.00 uur, tijd om Monaco wakker te maken", zo grapten de Young Ultras Eindhoven op hun Instagram-account,. Ook plaatsten de supporters een foto van enkele dozen vuurwerk. De aftrap op Ibrox is dinsdagavond om 21.00 uur. De return in het Philips Stadion volgt een week later.