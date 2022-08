‘Leider’ Sergio Ramos voorkomt verdere escalatie ruzie Neymar en Mbappé

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 17:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:33

Sergio Ramos heeft ervoor gezorgd dat de ruzie tussen Kylian Mbappé en Neymar niet is geëscaleerd. Dat meldt Le Parisien. Na afloop van het duel met Montpellier pakte de Spanjaard het voortouw om de gemoederen in de kleedkamer van Paris Saint-Germain te bedaren. De ex-aanvoerder van Real Madrid nam dat initiatief om de ruziënde Neymar en Kylian Mbappé met elkaar aan het praten te krijgen.

Na een door blessures gekenmerkt debuutjaar heeft Ramos inmiddels de status van leider in Parijs, schrijft Le Parisien. De verdediger is een van de meest invloedrijke spelers in de kleedkamer van het sterrenensemble. Zijn gerespecteerde status gebruikte hij om de twee sterspelers bij elkaar te brengen. Volgens de Franse krant besloot hij het duo te verplichten de ruzie direct uit te spreken, zodat het de sfeer in de spelersgroep niet zou beïnvloeden. De ploeg van trainer Christophe Galtier kan zich met het doel dit seizoen de Champions League te winnen onderling geen machtstrijdjes permitteren, vond Ramos.

Zaterdagavond ging het mis tussen de twee in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Montpellier. Nadat Mbappé in de eerste helft een penalty miste, volgde er twintig minuten later wederom een strafschop voor de thuisploeg. Mbappé en Neymar kregen ruzie over het feit wie de strafschop mocht nemen. De Braziliaan legde uiteindelijk aan vanaf elf meter en faalde niet, tot irritatie van zijn Franse teamgenoot. Na afloop stookte Neymar het vuurtje verder op door op Twitter bepaalde berichten te liken. Een daarvan luidde: "Mbappé is nu officieel de penaltynemer van de club."

Op advies van de 36-jarige centrale verdediger ging ook de directie van PSG met de twee supersterren in gesprek. De Parijzenaren hebben geen behoefte aan onrust en beseffen dat een tweestrijd tussen de twee bepalende spelers een media-storm oplevert. PSG heeft al jaren het grote doel om de Champions League te winnen en wil dat onder leiding van Galtier eindelijk bereiken. In 2020 bereikte PSG wel de finale, maar moest het toezien hoe Bayern München met 1-0 te sterk was.