Go Ahead Eagles legt het opnieuw af: ‘Zij kunnen hem betalen, wij niet’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 16:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:52

Go Ahead Eagles is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Niet alleen werden de wedstrijden tegen AZ (2-0) en PSV (5-2) verloren, ook kampen de Deventenaren met een overvolle ziekenboeg. Een zwaar seizoen dreigt voor de selectie van René Hake, daar concurrenten meer kunnen uitgeven op de transfermarkt.

Go Ahead staat na twee wedstrijden laatste in de Eredivisie. De wedstrijd tegen PSV begon nog niet eens zo slecht, maar na de rode kaart voor Mats Deijl had de thuisploeg weinig meer in te brengen. De enige aanvallende optie die Hake op de bank had zitten was Rashaan Fernandes, die bij een 1-3 stand in de zeventigste minuut het veld betrad voor Evert Linthorst. De geringe mogelijkheden op de bank zijn exemplarisch voor de problemen in De Adelaarshorst.

Al sinds de voorbereiding heeft Hake te maken met blessures in zijn selectie. Zo werden vlak voor de aftrap tegen PSV aanvaller Bobby Adekanye en middenvelder Willum Willumsson getest, maar werden zie niet fit genoeg bevonden om te spelen. Daarnaast brak rechtsbuiten Martijn Berden in de voorbereiding zijn elleboog in de oefenwedstrijd tegen KFC Uerdingen, waarin hij nog wel een hattrick wist te produceren.

Toeslaan op de transfermarkt is deze zomer ook een uitdaging voor Kowet. Go Ahead gaat zich nog wel melden op de transfermarkt, zij het met beperkte middelen. Zo wil de club graag nog een extra back aan de selectie toevoegen als back-up voor Mats Deijl en Bas Kuipers. "We hebben wel een aantal dingen in beeld", vertelt Hake. "Ik noem maar een voorbeeld: Sai van Wermeskerken. Dat is een jongen die zowel rechts als links kan spelen. Maar Cambuur gaat ermee vandoor. Het is niet dat we dat niet gecheckt hebben. Wij kunnen hem niet betalen, Cambuur wel. Net zoals dat Cambuur bepaalde spelers niet kan halen omdat ze naar Emmen gaan. Zo werkt dat."

Dat clubs als FC Emmen en SC Cambuur meer kunnen betalen dan de Deventenaren, is nu eenmaal een feit volgens Hake. "Daar zijn we ook open en eerlijk over, maar het gaat er uiteindelijk om wat we laten zien met de jongens die we wél hebben." In de wedstrijden tegen AZ en PSV stonden Isac Lidberg en de van RKC overgekomen Finn Stokkers als voorste spelers geposteerd. Zondag gaat Go Ahead op bezoek bij FC Groningen.