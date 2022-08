Feyenoord blijft renoveren en haalt met Wellenreuther weer een nieuweling

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 15:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:23

Timon Wellenreuther wordt toegevoegd aan het keepersbestand van Feyenoord. De Duitse doelman wordt door Feyenoord gehuurd van RSC Anderlecht, dat hem vorig jaar ook al voor Willem II liet uitkomen. In Brussel hoeft Wellenreuther niet te rekenen op veel speeltijd en dus kan hij in Rotterdam-Zuid de concurrentiestrijd aangaan met Justin Bijlow. Feyenoord heeft naar verluidt ook een optie tot koop bedongen.

Wellenreuther heeft maandag de medische keuring doorstaan en is nu gepresenteerd door de Stadionclub. De goalie wordt tot het einde van het seizoen gehuurd en kan dan definitief overgenomen worden. Het is niet duidelijk welk bedrag Feyenoord zou moeten neertellen om de goalie na dit seizoen definitief over te nemen. De waarde van Wellenreuther wordt door de gerenommeerde website Transfermarkt geschat op 800.000 euro.

De 26-jarige sluitpost is geen onbekende in Nederland. In 2017 maakte hij een transfervrije overstap van Schalke 04 naar Willem II. In totaal keepte hij meer dan honderd wedstrijden voor de Tricolores. Drie jaar later verkochten de Tilburgers hem aan Anderlecht, waar hij slechts tot 27 optredens kwam. Vorig seizoen werd Wellenreuther tussentijds dus weer uitgeleend aan Willem II, maar hij kon hen niet behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Feyenoord haalt met Wellenreuther een serieuze concurrent voor Bijlow binnen. Weliswaar is de Oranje-international Arne Slot’s eerste keus onder de lat, maar Bijlow is de afgelopen seizoenen zeer blessuregevoelig gebleken. Vorig seizoen alleen al miste de goalie bijna twintig wedstrijden van zijn club. De Israeliër Ofir Marciano moest toen noodgedwongen het Rotterdamse doel verdedigen en als ultiem noodverband werd de Roemeen Valentin Cojocaru gehuurd.

De goalie is de elfde aanwinst van de Rotterdammers. Eerder al werden Danilo, Mats Wieffer, Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen, Marcos López, Sebastian Szymanski, Santiago Giménez, Javairô Dilrosun, Igor Paixão en Quinten Timber aangetrokken.