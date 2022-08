RB Leipzig moet meer dan tien miljoen betalen voor technisch directeur

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 14:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:02

Borussia Mönchengladbach verlangt minimaal tien miljoen euro voor Max Eberl. RB Leipzig is volgens BILD nadrukkelijk geïnteresseerd om de 48-jarige Duitser tot nieuwe technische directeur te benoemen. Eberl stopte in januari 2022 met zijn functie, maar staat nog wel onder contract bij Gladbach.

Leipzig-voorzitter Oliver Mintzlaff zei recentelijk nog een nieuwe technisch directeur aan te willen stellen en lijkt dus te zijn uitgekomen bij Eberl. Wanneer Mintzlaff door Sky TV gevraagd werd naar Eberl, ontkende hij de interesse niet. "We sluiten vandaag niet uit. We zullen snel met een oplossing komen, dat kan ik zeggen." Na het vertrek van Markus Krösche is Leipzig na ruim een jaar nog altijd op zoek naar een opvolger.

Momenteel staat de 37-jarige Mario Gómez bij Leipzig onder contract als technisch verantwoordelijke, al heeft de oud-spits beduidend minder ervaring dan Eberl. De voormalig rechtsback was de laatste zes jaar van zijn carrière actief als speler van Gladbach, waarvoor hij 137 wedstrijden speelde. Na zijn pensioen in 2005 ging hij aan de slag bij de jeugdtak van die club, waar hij in 2008 werd gepromoveerd tot technisch directeur.

Eberl heeft bij die Borussen nog een contract tot de zomer van 2026, maar is sinds januari 2022 niet meer actief in zijn rol wegens uitputting. "Ik kan niet langer voor deze geweldige club werken omdat ik ziek ben", verklaarde hij. "Ik ben uitgeput. Iedere nederlaag was ook mijn nederlaag. Ik wil de wereld zien. Ik wil gewoon Max Eberl zijn. Voor het eerst in mijn leven denk ik aan mezelf."