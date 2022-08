Ajax en Feyenoord vaardigen kanshebbers voor Talent van het Jaar af

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 13:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:26

Orkun Kökcü, Jørgen Strand Larsen, Jurriën Timber en Loïs Openda zijn genomineerd voor de titel Talent van het Jaar van het afgelopen Eredivisieseizoen. Dat heeft ESPN bekendgemaakt. De vier talenten kenden een uitstekend jaar voor hun clubs. De winnaar wordt de opvolger van ex-Ajacied Ryan Gravenberch.

Kökçü was een spil in het elftal van Feyenoord dat vorig seizoen de finale haalde van de Conference League. In de Eredivisie eindigden de manschappen van Arne Slot op de derde plaats en dat was, samen met het bereiken van de finale van de Conference League, genoeg voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Kökcü scoorde in het voorbije Eredivisieseizoen zeven keer en was was negen keer de assistgever. Ook in Europa wist de Turks international twee keer te scoren.

Strand Larsen was belangrijk voor FC Groningen door veertien keer raak te schieten. De Noor is inmiddels niet meer weg te denken uit het team van Frank Wormuth, al zal dat naar alle waarschijnlijkheid toch spoedig het geval zijn. De spits geniet interesse van Middlesbrough en meerdere clubs uit Italië en sprak na de verloren wedstrijd tegen Ajax van zondag zijn teleurstelling uit in FC Groningen. Strand Larsen zou graag zien dat zijn transferwens wordt ingewilligd.

Timber werd met Ajax kampioen van Nederland en wist ook in Europa indruk te maken. Met de Amsterdammers won hij alle zes de wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. De centrale verdediger wordt geroemd om zijn defensieve en opbouwende kwaliteiten en het leek er daarom even op dat hij naar Manchester United zou vertrekken. Timber gaf zijn ex-coach Erik ten Hag echter nul op het rekest. De verwachting is dat de 21-jarige Oranje-international spoedig zijn contract in de Johan Cruijff Arena verlengt.

Namens Vitesse was Openda met achttien doelpunten van grote waarde in de Eredivisie, maar ook in Europa was de spits belangrijk. De Arnhemmers verrasten vriend en vijand door onder meer Anderlecht,en Tottenham Hotspur te verslaan, terwijl Stade Rennaiss in Frankrijk op een gelijkspel werd gehouden. Nadat Rapid Wien in de volgende ronde uitgeschakeld werd, bleek latere winnaar AS Roma net te sterk. De Belg trof in de Conference League drie keer doel. Inmiddels verdedigt Openda de kleuren van RC Lens.

Op 30 augustus wordt bekend wie er met de prijs aan de haal gaat. ESPN zendt op die dag de prijsuitreiking uit en dat betekent dat op die dag ook duidelijk zal worden wie zich Speler van het Jaar mag noemen. Ook de awards bij de Eredivisie Vrouwen worden dan verdeeld.