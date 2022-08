Club Brugge probeert op een niet zo chique manier van Vormer af te komen

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 13:15 • Guy Habets

Ruud Vormer is op een zijspoor beland bij Club Brugge en dat zit hem niet lekker. De ervaren middenvelder groeide in België uit tot een clubicoon voor de 'blauwzwarten' in Brugge, maar nu heeft trainer Carl Hoefkens hem niet meer nodig. Vormer werd afgelopen weekend zelfs op de tribune gezet en het lijkt er dan ook op dat Hoefkens ervoor hoopt te zorgen dat de spelmaker vertrekt.

De oefenmeester, die sinds deze zomer de scepter zwaait in het Jan Breydelstadion, ziet in Vormer geen basispion en zelfs ook geen wisselspeler. De met 0-3 gewonnen uitwedstrijd bij OH Leuven maakte de middenvelder dan ook vanaf de tribune mee. Het zit Vormer niet lekker, die na afloop op Instagram al zijn onvrede kenbaar maakte. "Ik kan helaas alleen maar accepteren dat ik buiten de selectie val", zo liet hij optekenen. "Ik zal alles blijven geven en hoop het respect te krijgen dat ik verdien."

Hoefkens ziet het heel anders en reageerde koeltjes op die uitspraken. "Het zal vast geen leuk weekend voor hem zijn geweest, maar het is zoals het is", liet de coach weten, die wel stelde dat hij persoonlijk niets tegen Vormer heeft. "Ik heb niet alleen deze week met hem gesproken over zijn rol, maar ook daarvoor hebben we met hem gezeten over zijn situatie. Dat wil alleen niet zeggen dat onze band niet meer positief is. Wij hebben een zeer goede relatie en in de toekomst zal die ook niet kapotgaan."

Club zou mee willen werken aan een vertrek van de middenvelder en gaat zelfs akkoord met een transfervrije overstap naar een buitenlandse club, meldde Het Laatste Nieuws eerder al. Het is nog even afwachten of Vormer zelf wel weg wil, want hij heeft het naar zijn zin in Brugge en wil zich niet laten 'wegpesten'. Vorig seizoen kwam hij onder Alfred Schreuder ook al tot minder speeltijd dan hij zou willen, maar ging een uitgaande transfer naar een club in Saoedi-Arabië niet door.