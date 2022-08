Kersverse analist gaat ook aan de slag als opvolger van Guus Hiddink

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 12:02 • Guy Habets • Laatste update: 12:06

Dean Gorré gaat aan de slag als technisch directeur van Curaçao. De 52-jarige voormalig bondscoach van Suriname is in die hoedanigheid de opvolger van Guus Hiddink, die onlangs opstapte. Officieel zal Gorré de functie van 'technisch en development directeur' gaan bekleden, zo meldt de Curaçaose voetbalbond FFK.

Maandagavond maakte Gorré op Viaplay, waar hij de komende tijd ook als analist te zien zal zijn, al bekend dat hij als opvolger van Hiddink aan de slag gaat bij Curaçao. Dat is een dag later bevestigd door de voetbalbond, die met een uitgebreidere beschrijving komt van het takenpakket van Gorré. Zo zal de voormalig voetballer zich gaan ricchten op het technische beleid, het lokale voetbal en het ontwikkelen van de nationale jeugdteams.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het nationale eerste elftal, dat geleid gaat worden door Remko Bicentini, valt niet onder zijn verantwoordelijkheid. Gorré wordt namelijk gezien als de ideale man om met talenten aan de slag te gaan. "Er loopt veel talent rond op het eiland en in Nederland met Curaçaose roots", zegt Ramiro Griffith, voorzitter van de FFK. "De jeugd heeft de toekomst en met een goed beleid en een goede structuur moeten we een platform kunnen creëren voor jeugdige spelers om hun voetbaldroom te verwezenlijken. Met de aanstelling van Dean Gorré maken we een belangrijke stap in de goede richting."

Gorré kwam tijdens zijn actieve loopbaan uit voor FC Dordrecht, Feyenoord, FC Groningen, Ajax, Huddersfield Town, Barnsley en Blackpool. Zes jaar na het stoppen als voetballer ging de in Paramaribo geboren Gorré aan de slag als trainer. Hij was in 2015 en tussen 2018 en 2021 bondscoach van Suriname en krijgt dus nu de kans om zijn stempel te drukken op het voetbal op Curaçao. Zijn zoon Kenji is momenteel profvoetballer en staat onder contract bij het Portugese Boavista.