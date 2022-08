KKD Elftal van de Week: gedeelde topscorer en groeibriljant van AZ

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:18

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Na twee speelronden zijn er zes clubs die de volle buit hebben gepakt. Heracles Almelo ontdeed zich maandagavond van Jong FC Utrecht (0-3) en gaat op doelsaldo aan de leiding, gevolgd door PEC Zwolle, Jong AZ, VVV-Venlo, FC Eindhoven en Roda JC. PEC Zwolle zette deze speelronde de grootste uitslag neer (0-5 tegen Telstar) en is hofleverancier van het Team van de Week met drie spelers.

De ploeg van Dick Schreuder kende geen enkele moeite met Telstar en boekte de tweede overwinning van het seizoen. Thomas Beelen, Thomas van den Belt en Chardi Landu waren de meest in het oog springende spelers. Almere City levert met Théo Barbet en Thomas Poll twee spelers af aan het Team van de Week. Voor Soulyman Allouch is het de tweede keer dat hij is genomineerd. De buitenspeler van Jong AZ, die trefzeker was in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Helmond Sport, behoorde vorige week ook al tot het keurkorps.

Wouter van der Steen maakte negen reddingen namens FC Den Bosch tegen ADO Den Haag (0-2), het hoogste aantal voor een doelman in een Keuken Kampioen Divisie-duel tijdens de eerste twee speelronden. Nikolai Laursen mag zich samen met Samuel Armenteros topscorer van de eerste divisie noemen. De buitenspeler staat op drie doelpunten, slechts één minder dan vorig seizoen in 29 wedstrijden in de Eredivisie. Laursen wist tegen Jong FC Utrecht twee keer het net te vinden.

KKD Team van de Week: Van der Steen; Hoever, Beelen, Barbet, Poll; Neghli, Van den Belt, Crowley; Laursen, Landu, Allouch