Genee en Talpa winnen concurrentieslag: kijkcijfers VTBL door de ondergrens

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 11:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:18

Wilfred Genee is maandagavond begonnen met zijn nieuwe talkshow Veronica Offside. De presentator, die analisten Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Wim Kieft in wisselende samenstelling ontvangt met actuele gasten uit de voetballerij, trok bij zijn eerste uitzending gemiddeld 283.000 kijkers. Daarmee deed hij het aanzienlijk beter dan concurrent VTBL, dat het met gemiddeld 72.000 kijkers moest doen.

In Veronica Offside, dat maandagavond dus haar vuurdoop beleefde, zal twee keer per week alles over voetbal de revue passeren. Genee doet dat met een wisselende bezetting, waarbij Kieft, Sneijder en Van der Meijde vaste tafelgasten zijn. Dat de markante presentator er goed op staat in Nederland bleek tijdens de eerste uitzending. Veronica Offside trok op het hoogtepunt 717.000 kijkers, met een gemiddelde van 283.000. Concurrent VTBL, dat op hetzelfde tijdstip op RTL te zien is, trok op het hoogtepunt 342.000 kijkers.

Genee vindt het jammer dat beide programma's op hetzelfde moment op de buis zijn. "Ik heb het nog niet gezien omdat ik op vakantie ben geweest, maar het is natuurlijk wel jammer dat hetzelfde onderwerp op hetzelfde tijdstip is", vertelde hij bij RTL Boulevard. Hij denkt wel een reden te hebben voor het feit dat voetbalprogramma's doorgaans een succes zijn. "Het blijft de grootste amusementsindustrie. Ik vraag me dat zelf ook vaak af. Waarom zit ik hier nou weer naar te kijken? Maar het blijft gewoon heel erg leuk."

Genee blijft naast Veronica Offside ook Vandaag Inside presenteren. Na het voetbalpraatprogramma schuift hij meteen door naar de tafel met Johan Derksen en René van der Gijp. Met dat programma haalde hij maandag 783.000 kijkers, 1.277.000 op het hoogtepunt. Het was voor Genee even wennen om zonder zijn vaste gasten te presenteren. "Na zoveel jaar samen heb je een bepaalde chemie opgebouwd en die wordt alleen maar sterker. De chemie maakt het een karakteristieke show die vrij uniek is."