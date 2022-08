Vermoedelijke opstelling Rangers: Van Bronckhorst kon spelers sparen

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 10:36 • Guy Habets • Laatste update: 10:46

Giovanni van Bronckhorst en zijn Rangers kijken met veel vertrouwen uit naar de clash met PSV in de play-offs van de Champions League. Dinsdagavond treffen beide ploegen elkaar op het sfeervolle Ibrox en de Nederlandse oefenmeester heeft het plan al in zijn hoofd zitten. Afgelopen weekend, in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen St. Johnstone, gaf hij namelijk een aantal spelers rust en die keren dinsdagavond weer terug in de basis.

Het gaat dan in ieder geval om James Sands en Ryan Kent. Laatstgenoemde was afgelopen weekend niet helemaal fit en werd op de linkerkant vervangen door de snelle Rabbi Matondo, maar verwacht wordt dat Kent nu weer fit genoeg is om zijn vaste plek op de flank weer in te nemen. Sands zal in het hart van de defensie naast Connor Goldson gaan spelen. Tegen St. Johnstone speelde Ben Davies daar nog, maar die wordt door Van Bronckhorst dinsdagavond waarschijnlijk op de bank gehouden.

Op linksback kiest de Nederlandse oefenmeester waarschijnlijk voor ervaring. Hij kan kiezen tussen de talentvolle Ridvan Yilmaz, die deze zomer werd overgenomen van Besiktas, en de gelouterde Borna Barisic. De Kroaat is niet in geweldige vorm, maar toch mag verwacht worden dat hij aan de aftrap zal staan. De spitspositie wordt ingenomen door Antonio Çolak, die een prima indruk maakte in de eerste paar officiële wedstrijden en daarmee Alfredo Morelos achter zich houdt.

Van Bronckhorst liet maandag op de persconferentie al weten dat hij een spannende strijd verwacht. "Tegen PSV moeten we er in beide wedstrijden staan, anders wordt het lastig. We moeten echt op onze top zijn, want de verschillen zijn klein. Zij hebben daarnaast dezelfde drang als wij, maar er is nog maar één ticket voor de Champions League. Ik zie alle ingrediënten voor twee geweldige wedstrijden en in deze fase is het ook normaal dat je met een moeilijke tegenstander moet zien af te rekenen."

De vermoedelijke opstelling van Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Arfield, Tillman; Lawrence, Çolak, Kent.