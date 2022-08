Tottenham weet recordaankoop opnieuw te slijten: koopoptie van 30 miljoen

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 10:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:14

Tottenham Hotspur staat op het punt om Tanguy Ndombele van de hand te doen. De middenvelder wordt voor een jaar verhuurd aan Napoli, dat een optie tot koop heeft van dertig miljoen euro, melden Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. Ndombele geldt nog altijd als Tottenham's recordaankoop. The Spurs legden in de zomer van 2019 liefst zestig miljoen euro neer voor de middenvelder.

De aanwezigheid van Ndombele is een blok aan het been voor de clubleiding van Tottenham. De Fransman is niet alleen recordaankoop, maar strijkt tevens een aanzienlijk salaris op. Een vertrek wordt door alle partijen dan ook als beste oplossing gezien. Afgelopen winter werd Ndombele al verhuurd aan Olympique Lyon, de club die hem in 2019 verkocht aan Tottenham. De Fransen hadden tevens een optie tot koop, maar besloten deze niet te lichten.

Het is de bedoeling dat Ndombele een jaar moet worden gehuurd door Napoli met een koopoptie van dertig miljoen euro. De club uit Napels heeft er alle vertrouwen in dat het komend seizoen over de middenvelder kan beschikken. Ndombele zou zijn ploeggenoten bij Tottenham al hebben medegedeeld dat hij op weg is naar de Serie A. De onderhandelingen zouden in een stroomversnelling terecht zijn gekomen na de overwinning van Napoli in de openingswedstrijd tegen Verona (2-5), waarmee een deel van de onvrede werd weggenomen.

Napoli verloor Kalidou Koulibaly aan Chelsea, Dries Mertens aan Galatasaray en Lorenzo Insigne aan Toronto FC. Ndombele hoopt zijn carrière in Italië nieuw leven in te blazen. In Noord-Londen kwam de zevenvoudig international van Frankrijk onder drie verschillende managers niet uit de verf. Dieptepunt van zijn Engelse periode was het FA Cup-duel met Morecambe (3-1 winst). De Fransman werd massaal getrakteerd op boegeroep tijdens het bekerduel in het Tottenham Hotspur Stadium. Zijn contract loopt nog door tot medio 2025.