Valentijn Driessen: ‘Hij is de grootste verrassing van de Eredivisie’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 09:32 • Laatste update: 09:47

Valentijn Driessen is zeer gecharmeerd van de prestaties van Xavi Simons. De middenvelder van PSV eiste tegen Go Ahead Eagles (2-5) een hoofdrol voor zich op met twee treffers en een assist. Volgens Driessen is Simons 'de grootste verrassing van de Eredivisie'. Over de ontwikkeling van Ki-Jana Hoever is men bij De Telegraaf minder te spreken, zo valt te beluisteren in de podcast Kick-Off.

Hoever is door Van Nistelrooij buiten de selectie gelaten voor de Champions League-ontmoeting met Rangers. De verdediger mocht maandagavond aantreden bij de beloften tegen FC Dordrecht (1-0). "Dat vind ik heel gek", aldus Mike Verweij. "Sportief geen goede ontwikkeling doormaken en dan met Jong PSV mee moeten doen, dat is niet heel motiverend. Je had hem ook kunnen meenemen naar Glasgow en daarna een gesprek met hem aan kunnen gaan. Kijken welk traject je gaat bewandelen. Dit is wel een beuk voor zo'n jongen. Als je zo'n jongen huurt, wat kun je dan nu nog van hem verwachten?"

Iemand die wel laat zien dat hij het niveau aan kan is Simons, aldus Driessen. "Die heb ik een paar keer goed zien spelen bij Paris Saint-Germain. Die verbaast wel. Die maakt het wel waar. Ik vraag me af hoe lang Guus Til nog basisspeler blijft. Als deze jongen zich zo door blijft ontwikkelen, dan wordt het de belangrijkste middenvelder van PSV met Veerman. Ik vind hem de verrassing van de Eredivisie de eerste twee speelrondes. Hij is flitsend, snel. Dat zag je ook bij die goal tegen Go Ahead Eagles."

Verwacht wordt niet dat Simons tegen Rangers opnieuw een basisplaats heeft. Het Eindhovense middenveld wordt zeer waarschijnlijk gevormd door Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Érick Gutiérrez. Guus Til moet daardoor opnieuw genoegen nemen met een rol als reservespeler. In de play-offs tegen AS Monaco kon hij nog rekenen op een basisplaats. Van Nistelrooij heeft verschillende smaken op het middenveld en lijkt tegen de fysiek sterke Schotten te kiezen voor Gutiérrez.