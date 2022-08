Carragher verwerpt keuze Ten Hag om Martínez in het centrum te posteren

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 08:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:30

Jamie Carragher heeft een hard oordeel geveld over de kansen van Lisandro Martínez als centrale verdediger bij Manchester United. De van Ajax overgekomen Argentijn maakte in de eerste twee competitieduels tegen Brighton and Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) geen sterke indruk en is meteen het mikpunt van kritiek. Carragher dringt er bij Erik ten Hag op aan om zijn aanwinst niet langer in de huidige rol te laten renderen.

"Het probleem dat hij (Ten Hag, red.) heeft, is de ondertekening van Lisandro Martínez", sneed Carragher het onderwerp aan tijdens Monday Night Football. "Nu moeten we managers of spelers nooit te vroeg beoordelen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan werken omdat hij niet de lengte heeft om in een viermansdefensie te spelen. Misschien kan hij als linksback fungeren, misschien kan hij in een driemansdefensie spelen, maar in een achterhoede met vier verdedigers rendeert hij niet in de Premier League."

??? "I'm convinced this can't work!" Jamie Carragher is convinced Lisandro Martínez can't play in a back four at Manchester United. pic.twitter.com/k3RmPhYQas — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 15, 2022

Als heikel punt haalt Carragher dus de geringe lengte van Martínez aan. Het geringe fysiek van de linkspoot, die zo'n 1 meter 75 lang is, illustreerde zich tegen Brentford bij spelhervattingen en lange ballen, toen hij er meerdere keren niet goed uitzag. Ook moest hij het afleggen tegen de fysiek sterkere Ivan Toney en Ben Mee. Carragher zette zijn verhaal kracht bij aan de hand van statistieken en dringt er bij overige Premier League-clubs op aan om dezelfde strijdwijze te hanteren als Brentford.

"Brighton is een van de clubs met de beste passes in de Premier League. Tegen Manchester United speelden ze twintig procent van huns passes lang, het hoogste aantal sinds augustus vorig jaar. Het gemiddelde van vorig seizoen was twaalf procent. Dit hebben ze dus verdubbeld vanwege de geringe lengte van de centrale verdediger van Manchester United. De manager van Brentford, Thomas Frank, heeft dit na de wedstrijd ook aangehaald. Ze gingen van 16 procent naar 21 procent", aldus Carragher.

"De reden waarom ze een enorm probleem zullen hebben met Martínez als centrale verdediger, is dat elk team dat tegen Manchester United speelt, misschien met uitzondering van Manchester City en Liverpool die het gevoel hebben dat ze niet hoeven te veranderen voor United, hierop zou kunnen mikken. Als ze dat niet doen, zijn het crackers. Ze zouden dat echt moeten doen. Dan denk ik dat United een groot probleem heeft. Ten Hag heeft zijn vingerafdrukken over dit team, maar ik denk dat de twee of drie dingen die hij heeft beïnvloed niet werken."