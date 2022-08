‘Ik hoop voor Schreuder dat Antony blijft, anders kan hij opnieuw beginnen’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 07:46 • Laatste update: 07:50

Als het aan Henk ten Cate ligt blijft Antony komend seizoen bij Ajax spelen. De buitenspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, maar de Amsterdammers houden voorlopig vast aan een aanzienlijke transfersom. Volgens Ten Cate zou het zowel voor Ajax als Antony beter zijn om nog een jaar langer met elkaar door te gaan. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers ziet de bui al hangen voor Schreuder bij een eventueel vertrek.

"Ik gun Alfred dat hij blijft", aldus Ten Cate in De Telegraaf. "Ik heb zelf ervaren hoe vervelend de transferdeadline op 1 september is. Als trainer van Ajax ga je uit van een bepaald team, een systeem en daar heb je mensen bij uitgezocht. Het zijn juist altijd je sterkhouders die in de belangstelling van buitenlandse clubs staan en áls die op het laatste moment vertrekken, dan kun je na vier of vijf wedstrijden in het seizoen in feite weer opnieuw beginnen. Zonder Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Ryan Gravenberch startte hij al met een uitgehold team."

Ten Cate vermoedt dat Schreuder bij een eventueel vertrek van Antony teruggrijpt op Steven Berghuis. Laatstgenoemde werd tegen FC Groningen (6-1) het kind van de rekening. Berghuis begon als reserve, kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en zorgde vanaf de strafschopstip voor het slotakkoord. "Dat vind ik een uitstekende voetballer, maar hij is wel een compleet ander type dan Antony", belicht Ten Cate de rol van Berghuis. "Omdat hij veel meer ruimte nodig heeft. Ik weet niet of hij in dit Ajax-systeem dan de oplossing is."

Tussenstap

Volgens Ten Cate zou Antony er goed aan doen om nog een jaar in Amsterdam te blijven. "Ik vraag me af of hij nu al geschikt is voor de Europese top", aldus de man die met Ajax de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. "En dan heb ik het puur over rendement. Uiteindelijk moet Ajax – komende winter of volgende zomer – voor de juiste prijs openstaan voor een transfer van Antony. Want geen Braziliaan komt naar Europa om bij Ajax te beginnen en te eindigen. Dit wordt gezien als de ideale tussenstap, dat moet je zo houden en er gebruik van maken."

Als het aan Sjaak Swart ligt houdt Ajax de poot stijf in de onderhandelingen met Manchester United. De regerend landskampioen wil zijn smaakmaker voorlopig niet laten gaan en vraagt een exorbitant hoog bedrag. Hand op de knip houden, is het advies van Swart. "Omdat Alfred Schreuder hem graag wil behouden. Marc Overmars gooide zijn telefoon ooit in een laatje en dat moeten Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar misschien ook maar doen. Of in elk geval Engelse telefoonnummers niet meer beantwoorden. Als het aan mij ligt, zou ik hem voor tachtig miljoen of meer wél laten vertrekken. Wat een geld…"