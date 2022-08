Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij geeft duidelijk signaal af

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 07:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:47

PSV neemt het dinsdagavond in de play-offs van de Champions League op tegen het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De Eindhovenaren kennen tot dusver een vlekkeloze seizoensstart met de winst in de Johan Cruijff Schaal, de uitschakeling van AS Monaco in de derde voorronde en twee overwinningen in de Eredivisie. Bovendien krijgt Van Nistelrooij de luxe om groot aantal spelers te sparen. Guus Til is zijn plek in het elftal waarschijnlijk kwijt.

PSV moet het in Glasgow doen zonder de langdurig geblesseerde Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen, Mauro Júnior en Noni Madueke. Dit weekend kwam daar de blessure van Richard Ledezma bij. De middenvelder werd in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-5) hard geraakt op de enkel door Mats Deijl en ligt er voorlopig uit. Het Eindhovens Dagblad vermoedt dat Van Nistelrooij zijn elftal op één positie gaat wijzigen ten opzichte van de laatste Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco. Guus Til is zijn plek kwijtgeraakt aan Érick Gutiérrez.

Til bleef tegen FC Emmen de volledige wedstrijd op de bank en mocht tegen Go Ahead een helft meedoen. De reserverol tegen Go Ahead was volgens Van Nistelrooij geen boodschap. "We weten binnen het wedstrijdschema en de tegenstanders dat we bepaalde keuzes maken. Er zitten meer jongens op de bank, anderen spelen. Nee, dat is geen boodschap", zei hij voorafgaand aan het duel tegen ESPN. En toch moet de middenvelder vermoedelijk plaatsmaken. Zijn plek wordt zeer waarschijnlijk ingenomen door Gutiérrez, die tegen Go Ahead een half uur mocht invallen voor Ibrahim Sangaré.

De reserverol van Til is een duidelijk signaal van Van Nistelrooij, die spreekt van een 'prachtig affiche' op Ibrox. "Ik heb zelf twee keer hier gespeeld en dan weet je dat het een typisch Britse atmosfeer wordt met veel tempo en snelheid, tegen een fysieke ploeg die goed kan voetballen", aldus de oefenmeester van PSV. "Een hele interessante en mooie pot voor ons om ons te meten met de tegenstander. Wij moeten het maximale halen in deze omstandigheden.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo