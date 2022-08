Charge op de enkel komt onfortuinlijke Ledezma duur te staan

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 06:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:02

PSV moet het voorlopig stellen zonder Richard Ledezma. De middenvelder raakte zaterdag in de met 5-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn enkel. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat er schade is ontdekt, meldt PSV. Hoe lang de middenvelder exact uit de roulatie ligt is niet bekend. Over de duur van de herstelperiode doen de Eindhovenaren vooralsnog geen uitspraak.

Het noodlot sloeg zaterdag al na een half uur toe voor Ledezma. De Amerikaan dribbelde zich voorbij Deijl, maar zag de verdediger van Go Ahead vervolgens een flinke charge uitdelen op de binnenkant van de rechterenkel. Ledezma was zichtbaar aangeslagen, probeerde de wedstrijd nog wel te hervatten, maar moest zich niet veel later laten vervangen door Joey Veerman. Deijl zocht hem vervolgens op in de kleedkamer om zijn excuses aan te bieden.

"Ik wilde hem vasthouden, dan zou ik geel krijgen. Dat had ik achteraf beter kunnen doen", blikte Deijl bij ESPN terug op het moment. "Ik heb het al vijf keer teruggezien. Op het moment dat ik de tackle inzet, zet hij zijn voet ervoor en land ik op zijn enkel. Een terechte rode kaart. Ik voelde meteen dat ik hem op zijn enkel zette. Ik heb nul intenties om die jongen pijn te doen. Dat zit totaal niet in me en kan iedereen beamen denk ik. Ik moet gewoon blijven staan, dan is er niks aan de hand. Een vlaag van verstandsverbijstering."

De blessure is een nieuwe domper voor Ledezma, die niet voor het eerst aan de kant staat. In december 2020 scheurde de middenvelder de voorste kruisband van zijn rechterknie en stond daardoor een jaar lang aan de kant. Kort nadat hij in december 2021 zijn rentree maakte, verlengde PSV zijn contract tot de zomer van 2024. De Amerikaan moet onder andere het tweeluik in de Champions League met Rangers FC missen. De komende weken moet blijken wat de exacte herstelduur is.