VZ 5: de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:39

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

‘Erik ten Hag is klaar met Cristiano Ronaldo en laat hem vertrekken’

Volgens The Times is de manager van Manchester United niet te spreken over het gedrag van de Portugese superster, al moet hij wachten op groen licht van de Glazer-familie en technisch directeur Richard Arnold. Ten Hag heeft het naar verluidt gehad met de houding en het gebrek aan motivatie bij Ronaldo. Afwachten wat er in de komende tijd gaat gebeuren bij de gevallen topclub.

Liverpool morst ook op Anfield; Darwin Núñez krijgt rood voor kopstoot

Een avond om snel te vergeten voor Darwin Núñez. De aanvaller uit Uruguay ging door het lint na een duwtje van Joachim Andersen en deelde een kopstoot uit. Wat volgde was een directe rode kaart, waardoor Núñez volgende week niet in actie komt tegen Manchester United. Tot overmaat van ramp morste Liverpool tegen Crystal Palace voor de tweede wedstrijd op rij punten: 1-1.

Sneijder: ‘Misschien doe ik dat in Turkije, deur naar KNVB is wel gesloten’

Wesley Sneijder verwacht niet dat hij bij de KNVB aanklopt om opnieuw aan de trainerscursus te beginnen. De recordinternational van Oranje, met 134 interlands achter zijn naam, denkt dat hij naar het buitenland moet om zijn trainerspapieren te halen. Sneijder sluit daarnaast een terugkeer bij Galatasaray niet uit, daar hij zeer goede herinneringen heeft aan zijn tijd als speler bij de Turkse topclub.

De Telegraaf: Frenkie de Jong laat aanbieding definitief verlopen

Frenkie de Jong heeft de contractaanbieding van Manchester United definitief laten verlopen, zo meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De 25-jarige middenvelder van Barcelona kreeg volgens de journalist een ultimatum opgelegd en heeft daar niet op gereageerd. Het lijkt er dus op dat De Jong het seizoen afmaakt bij de Catalaanse grootmacht.

Santiago Arias ziet terugkeer wel zitten; PSV lijkt geen haast te hebben

De transfervrije Santiago Arias staat volgens het Eindhovens Dagblad niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij PSV. De rechtsback is transfervrij na zijn recente vertrek bij Atlético Madrid. Het miljoenensalaris van Arias, die tussen 2013 en 2018 ook al voor PSV speelde, kan een struikelbok vormen in de eventuele onderhandelingen met zijn voormalig werkgever.

