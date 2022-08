Van Basten ziet prachtige goal bij Ajax: ‘Maar hij heeft niet zo'n goed schot’

Maandag, 15 augustus 2022 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Marco van Basten blijft ondanks diens prachtdoelpunt kritisch op Antony. De voormalig wereldspits krijgt bij Rondo nogmaals de beelden te zien van de manier waarop de vleugelspits van Ajax de bal tegen FC Groningen (6-1 winst) in de verre kruising joeg. "Maar als je de beelden vanachter de goal ziet: deze bal komt echt een meter van de paal", aldus Van Basten, die dus vindt dat doelman Michael Verrips meer had kunnen uitrichten.

Steven Bergwijn scoorde even later op vrijwel identieke wijze als Antony, maar dan in spiegelbeeld. "Dat schot van Bergwijn draait echt richting de paal", oordeelt Van Basten. "Deze van Antony was echt ver van de paal. Maar goed, ik vind hem niet zo'n goed schot hebben. Het is een goede speler, zonder meer, en ik hoop dat hij het heel erg goed doet hoor, maar ik ben nog wel kritisch op hem. Ik vind hem nog wel heel vaak rommelig spelen en balverlies lijden, dat ik denk: waar ga je naartoe?"

Antony is niet te stoppen vandaag ??????#ajagro pic.twitter.com/GslNPtNS8B — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

Youri Mulder vindt dat Van Basten iets té kritisch is. "Je kunt niet van Antony zeggen dat hij niet fantastisch speelde afgelopen zondag", aldus Mulder. "Hij speelde heel erg goed. Het is voor hem ook goed als Devyne Rensch opkomt als rechtsback en diepgaat, zodat Antony naar binnen kan met de bal. Dan krijgt hij ruimte. Ik had bij momenten medelijden met die linksback van FC Groningen (Isak Dybvik Määttä, red.)."

Antony werd de voorbije maanden sterk gelinkt aan Manchester United, hoewel een transfer zeer waarschijnlijk niet meer van de grond komt. Ruud Gullit denkt dat de Braziliaan het hoe dan ook erg lastig zou hebben in de Premier League. "Ik denk dat Manchester United wel wat meer nodig heeft dan Antony", aldus Gullit. "Ik bedoel: als je in de Engelse competitie komt, joh, dat is zo zwaar! Hij kan daar natuurlijk niet zo voetballen als hier, dan krijg je een kegel. Je moet gewoon veel meer ervaring hebben, veel meer doen. Er zijn heel veel spelers die naar Engeland gaan, en het is gewoon heel lastig. Het is fysiek veel sneller."