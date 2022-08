Santiago Arias ziet terugkeer wel zitten; PSV lijkt geen haast te hebben

Maandag, 15 augustus 2022 om 23:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:52

Santiago Arias staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad maandag te melden. De transfervrije rechtsback is momenteel bij diverse clubs in beeld en bekijkt nu wat voor hem de beste optie is. PSV is een van de clubs die de situatie rondom Arias volgen, al is er nog geen contact geweest met de dertigjarige vleugelverdediger uit Colombia.

Volgens het Eindhovens Dagblad ligt een tweede periode van Arias 'niet heel erg voor de hand', omdat PSV momenteel over de nodige verdedigers beschikt. Ruud van Nistelrooij kan voor de rechterkant een beroep doen op Phillipp Mwene, Ki-Jana Hoever, Jordan Teze en de momenteel geblesseerde Mauro Júnior. Arias stond bij Atlético Madrid onder contract tot medio 2023, maar beide partijen besloten vorige week om de samenwerking voortijdig stop te zetten.

Arias speelde tussen 2013 en 2018 bij PSV en in die periode veroverde de Colombiaanse rechtsback drie landstitels. Hij wist vier jaar geleden een transfer af te dwingen naar Atlético, dat destijds elf miljoen euro neerlegde. Mede door het nodige blessureleed werd het Spaanse avontuur van Arias nooit een doorslaand succes. Hij verlaat de club van trainer Diego Simeone met slechts 51 duels achter zijn naam.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV wil wachten met het versterken van de selectie tot duidelijk is of de groepsfase van de Champions League wel of niet bereikt is. Daarnaast moeten clubs Arias een miljoenensalaris aanbieden, waardoor nog niet zeker is of de Eindhovense club inzet op een hereniging met de routinier uit Zuid-Amerika.