Liverpool morst ook op Anfield; Darwin Núñez krijgt rood voor kopstoot

Maandag, 15 augustus 2022 om 23:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:38

Liverpool is andermaal tegen puntenverlies aangelopen in de Premier League. Een week na het 2-2 gelijkspel tegen Fulham kwamen the Reds op Anfield niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Crystal Palace. Er was een directe rode kaart voor Darwin Núñez, die zich liet provoceren door de duwende Joachim Andersen en van het veld moest. Liverpool kwam met tien spelers op gelijkte hoogte, maar de zo gewenste winnende treffer bleef uit in de slotfase.

De thuisspelende ploeg had duidelijk het overwicht in de beginfase van het treffen met Palace. Liverpool probeerde het in aanvallend opzicht voornamelijk met voorzetten vanaf de zijkant. Tegen de verhouding in namen de bezoekers uit Londen echter de leiding. Eberechi Eze was Fabinho te slim af en wist Wilfried Zaha te bedienen. De aanvaller scoorde met een knal in de verre hoek: 0-1. Een domper voor het goed gestarte Liverpool. Het was het eerste schot op doel van Palace, dat kort daarna kon genieten van een drinkpauze.

EXPULSADO DARWIN NÚÑEZ ?? pic.twitter.com/RwdpXMW7P2 — Fede Torres (@torresfede0) August 15, 2022

Kort na rust leek Núñez op weg naar de gelijkmaker voor Liverpool, maar de aanvaller werd op het laatste moment afgestopt door de alerte Joel Ward. Twaalf minuten na rust ging het van kwaad tot erger voor Liverpool: Núñez kon zich niet beheersen na een duw van Andersen en gaf de Deen een kopstoot. Wat volgde was een directe rode kaart en een vroegtijdige aftocht van de miljoenenaankoop. Andersen ontving een gele kaart voor zijn aandeel in het opstootje. Desondanks kwam de thuisploeg vier minuten later op gelijke hoogte. Luis Díaz trok vanaf links naar binnen en krulde de bal op fabelachtige wijze in de verre bovenhoek.

Jürgen Klopp voerde enkele wissels door, met onder meer Jordan Henderson die James Milner afloste. Liverpool kwam een kwartier voor tijd goed weg toen Zaha in kansrijke positie de lat raakte. Drie minuten voor tijd kroonde Mohamed Salah zich bijna tot matchwinner. Zijn inzet verdween echter net langs de verkeerde kant van de paal. Er kwamen vijf minuten aan blessuretijd bij, wat voor een bezoeker reden was om het veld te betreden. Na een kort oponthoud gingen beide ploegen weer verder. Een winnaar kwam er niet meer op Anfield.