Fenerbahçe recht de rug na valse seizoensstart en zet gigantische uitslag neer

Maandag, 15 augustus 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Fenerbahçe heeft maandagavond een uitstekende reactie gegeven op het zwaar teleurstellende begin van de Süper Lig. De Turkse topploeg had geen enkele moeite met Kasimpasa, dat snel met tien spelers kwam te staan en liefst zes tegentreffers moest incasseren: 0-6. Fenerbahçe verspeelde in de openingswedstrijd dure punten tegen promovendus Ümraniyespor (3-3) en heeft dus vier punten, evenveel als Besiktas. Galatasaray staat na twee duels op drie punten.

Ferdi Kadioglu speelde de hele wedstrijd bij Fenerbahçe op de linksbackpositie, terwijl Bruma negentig minuten op de bank bleef. Jorge Jesus besloot om met twee spitsen te gaan spelen en zette de van Watford overgekomen Joshua King naast Enner Valencia. Dat pakte perfect uit, want King maakte binnen tien minuten de openingstreffer. De Noorse spits werd in de diepte bediend door Kadioglu, omspeelde de keeper en schoot uit een lastige hoek binnen: 0-1.

Kasimpasa deplasmanini Kadiköy'e çeviren Büyük Taraftarimiza sonsuz tesekkürlerimizle…???? pic.twitter.com/zS4JPC30Gk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 15, 2022

Na zestien minuten leek op zijn beurt Valencia te ontsnappen aan de aandacht van de defensie van Kasimpasa. Hasan Emre Yesilyurt trok de Ecuadoriaan onderuit en kon met direct rood inrukken. Tegen tien man liep Fenerbahçe al snel ver uit. Valencia maakte na ruim een half uur spelen met het hoofd de 0-2, na een uitstekende voorzet van Lincoln. Emre Mor tekende op aangeven van Valencia, die een fraaie lobpass gaf, op slag van rust voor 0-3.

Een kwartier na rust werd Valencia rechts van het doel gelanceerd door King, waarna eerstgenoemde met een stiftje scoorde: 0-4. Het werd in de absolute eindfase nog veel erger voor Kasimpasa, dat moest toezien hoe invaller Arda Güler in minuut 86 én 90+2 scoorde. De pas zeventienjarige middenvelder dribbelde bij zijn eerste goal voorbij een aantal tegenstanders en schoof de bal uit een lastige hoek tussen de benen van de keeper door: 0-5. In blessuretijd kreeg Güler de bal in het strafschopgebied afgeleverd door Miguel Crespo, waarna het talent met veel overtuiging in de verre hoek schoot: 0-6.