Ángel Di María beleeft heerlijk debuut met pijnlijke afloop bij Juventus

Maandag, 15 augustus 2022 om 22:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:57

Juventus is het nieuwe Serie A-seizoen prima begonnen. In eigen huis boekte het een probleemloze 3-0 overwinning op Sassuolo. De score werd geopend door Ángel Di María, waarna Dusan Vlahovic met twee treffers voor de eindstand zorgde.

Bij de thuisploeg was er in de basis een plek voor aanwinsten Gleison Bremer en Di María. Verdediger Bremer werd deze zomer voor 41 miljoen euro overgenomen van stadgenoot Torino, terwijl Di María transfervrij de overstap maakte van Paris Saint-Germain naar het team van Massimiliano Allegri. Voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic, die afgelopen week de overstap van Eintracht Frankfurt naar Juventus maakte, begon op de bank en viel in de tweede helft in. Bij Sassuolo deed ex-Spartaan Abdou Harroui tien minuten mee als invaller.

Sassuolo was niet van plan om Juventus een makkelijke avond te bezorgen, en liet dat met name blijken via Grégoire Defrel, die zijn inzetten echter gestopt zag worden door Mattia Perin. De drinkpauze halverwege de eerste helft leek Juventus goed te doen, want vlak nadat het spel weer hervat was tekende Di María voor de openingstreffer. De Argentijn nam een hoge voorzet van Alex Sandro in één keer op de pantoffel en via de grond vloog de bal over doelman Andrea Consigli het doel in. Vlak voor rust kon die Italiaanse keeper de bal opnieuw uit het net halen, nadat Gian Marco Ferrari een overtreding beging op Vlahovic en de Serviër koel bleef vanaf elf meter: 2-0.

Juventus had de smaak te pakken en kwam vijf minuten na rust op 3-0. Opnieuw was Vlahovic de gevierde man: Sassuolo leverde de bal rond het eigen strafschopgebied zomaar in bij Di María, waarna de middenvelder Vlahovic vond, die de bal van dichtbij langs Consigli werkte. In het restant van de wedstrijd kon Sassuolo geen vuist meer maken, terwijl Juventus het duel rustig uitspeelde. De Oude Dame, die na deze zege de tweede plek in de Serie A bezet, zag halverwege de tweede helft Di María nog wel uitvallen met ogenschijnlijk een liesblessure. Volgende week gaat de ploeg uit Turijn op bezoek bij Sampdoria, terwijl Sassuolo in eigen huis Lecce ontvangt.